Lean Agency e Newton Neto são finalistas do Prêmio Confut Sudamericana 2025

A Lean Agency e seu CEO, Newton Neto, estão entre os finalistas do Prêmio Confut Sudamericana 2025, um dos principais reconhecimentos da indústria do futebol na América do Sul. A agência concorre na categoria “Melhor Agência de Publicidade/Marketing Esportivo”, enquanto o executivo disputa como “Profissional de Publicidade Esportiva”.

A indicação ocorre em um ano de destaque para a empresa, que tem ampliado sua atuação em campanhas voltadas ao marketing esportivo. Um dos marcos recentes foi a estratégia desenvolvida para a Betnacional no Big Brother Brasil 25, considerada um dos cases mais comentados do ano no mercado publicitário. A agência também acumulou 11 troféus no prêmio Lusófonos da Criatividade, com campanhas reconhecidas internacionalmente.

Com atuação voltada à criatividade estratégica baseada em dados, a Lean Agency reforça sua presença no setor esportivo por meio de ações integradas de marca, mídia e engajamento com torcedores.

“A indicação é um reconhecimento coletivo do trabalho que desenvolvemos como equipe. Representar o Brasil neste prêmio mostra que estamos no caminho certo ao unir criatividade e estratégia orientada por dados”, afirma Newton Neto, publicitário com especializações em marketing digital, branding, planejamento e criatividade.

A votação está aberta até às 23h59 do dia 29 de agosto, pelo site oficial do prêmio. Os resultados serão divulgados em 3 de setembro, durante a Conferência de Futebol Sul-Americana (Confut), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

