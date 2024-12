LEVANTAMENTO DA SERASA EXPERIAN MOSTRA QUE SERGIPE TEM 2ª MAIOR DEMANDA DAS EMPRESAS POR CRÉDITO

Os negócios de sete dos nove estados do Nordeste apresentaram alta na busca por recursos financeiros. Sergipe teve o segundo crescimento mais expressivo (6,9%), ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte (8,9%). Em relação às quedas, a mais acentuada foi em Alagoas (2,3%). Os dados são do Indicador de Demanda das Empresas por Crédito, primeira e maior datatech do Brasil.

A necessidade de capital de giro, perante um quadro de atividade econômica ainda forte, pode ter levado as empresas a buscarem mais recursos financeiros”, comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. A visão por setores das empresas mostrou que, em outubro, a variação da demanda por crédito foi mais acentuada pelos negócios que englobam a categoria “Demais” (12,5%), formado por empresas do segmento “Primário”, “Financeiro” e “Terceiro Setor”, seguidos “Serviços” (2,3%), “Indústria” (2,1%) e “Comércio” (1,0%).

Metodologia do indicador

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian. A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.

Fonte: Serasa