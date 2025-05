Levantamento da CNC apnta que Dia das Mães aquece as vendas do comércio

O Dia das Mães, comemorado nesse domingo (11), é uma das datas mais esperadas pelo comércio e costuma ser sinônimo de aumento nas vendas e visibilidade para os pequenos negócios. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as vendas deste ano devem registrar uma alta de 1,9% em relação ao ano anterior.

O ramo de vestuário, calçados e acessórios deve ter a maior previsão de faturamento, seguido do setor de farmácias, perfumarias e cosméticos. O gerente de Relacionamento do Sebrae, Enio Pinto, destaca também o setor de experiências como um diferencial na hora de presentear.

“O cliente paga o preço como sempre, mas quer receber valor. E o valor é uma equação simples: é a entrega do benefício que ele está querendo adquirir, por meio de uma vivência, de uma experiência memorável e incrível. Vivemos o que os especialistas também chamam de uma ‘servitização’ da economia, produtos virando serviço”, analisa.

Para as floriculturas, o Dia das Mães é a data mais expressiva do ano, quando se trata de volume de vendas. A empreendedora Bruna Rodrigues está à frente, há 11 anos, da Flora de Série. O estabelecimento prepara lançamentos especiais para a data comemorativa. “A nossa expectativa é altíssima. A gente fez um lançamento, um novo arranjo com flores clássicas, em um design contemporâneo que é a assinatura da Flora de Série”, projeta Bruna.

Erros comuns

Os empreendedores devem ficar atentos para evitar três erros comuns: mix de produtos, preparação da equipe e ambiente de vendas. “Não ter um mix de produtos adequado para o cliente é resultado da desatualização das tendências na área de atuação e da desatenção ao histórico de consumo do cliente. Um outro erro muito comum é você não ter a sua equipe preparada, não estar capacitada, treinada para fazer vendas simultâneas, vendas concomitantes”, afirma Enio Pinto, gerente de Atendimento ao Cliente do Sebrae.

Fonte e foto: Sebrae