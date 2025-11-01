LEVANTAMENTO DO IBGE APONTA PARA SAFRA RECORDE DE MAIS DE 1 MILHÃO DE TONELADAS DE MILHO EM SERGIPE

Nos últimos anos, o estado de Sergipe tem se destacado no Nordeste como um pólo emergente na produção de milho, com políticas públicas e iniciativas privadas voltadas para o fortalecimento do agronegócio e o incremento da produtividade. O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicou em outubro dados que apontam para este ano a previsão de produção de 1.053.722 toneladas de milho em grãos, o que representa um crescimento de 4,9%, em relação a 2024. O relatório também aponta para um crescimento na área colhida, de 190,7 mil hectares, 2,1% maior do que no ano passado. O resultado mantém Sergipe como quarto produtor do Nordeste. Outra boa notícia é a de que o rendimento médio (quilos por hectares) da produção sergipana continua sendo o maior do Nordeste com 5.523 kg/ha.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva, existe uma integração do milho com outras cadeias produtivas, como a pecuária leiteira e a avicultura, tem potencializado seu impacto econômico. “Essa sinergia não apenas reforça o valor estratégico do grão como commodity agrícola, mas também o posiciona como eixo central de sistemas integrados de produção, impulsionando a eficiência e a sustentabilidade do agronegócio Sergipano. O milho, por exemplo, é o principal insumo para a alimentação animal”, destaca Zeca.

Zeca da Silva explica ainda que a lavoura de grãos em Sergipe vive um momento muito bom. “Primeiro precisamos agradecer a Deus esse ano por conta das chuvas, que vieram em abundância, promovendo uma regularidade hídrica muito boa em todo o Estado, principalmente no sertão, onde precisa mais e a gente teve. Aliado a isso, vemos que, a cada dia que passa, os produtores se profissionalizam mais, utilizando novas tecnologias e sabendo qual material é mais propício para uma melhor produção. Sem falar na produção de leite em Sergipe que vem crescendo muito e isso faz também aumentar o consumo do milho”, destacou o secretário. “Também a chegada de novos grupos industriais que vão produzir flocos de milho: a Nativille e o grupo Pé de Serra, em construção, assim como a Maratá, sempre em expansão e as granjas de todo o Nordeste que são grandes compradoras, a exemplo dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba”, ressaltou.

Em termos de valor real de produção, o milho se mantém como a maior lavoura de Sergipe, correspondendo a 37% do valor total de tudo que é produzido no setor agrícola. Em termos de distribuição geográfica, o milho está presente em boa parte do território sergipano, com concentração mais acentuada na região semiárida. Há mais de uma década, os municípios de Carira, Simão Dias, Frei Paulo e Poço Verde estão entre os principais produtores e juntos concentram aproximadamente 50% da produção do grão, sendo que 70 dos 75 municípios sergipanos plantam milho.

Daniel Tavares da Silva é um desses produtores. Em sua propriedade de 249 tarefas, no povoado Logrador, em Carira, esse ano vai colher entre 39 a 40 sacas de milho, uma quantidade 40% maior que a do ano passado. “Esse ano as chuvas ajudaram bastante, foi melhor que na safra passada. A expectativa é de colhermos 120 sacas por hectare, com 60 quilos em cada uma”, destacou o produtor que há 10 anos deixou de trabalhar com gado leiteiro para investir na lavoura de milho. “Plantamos entre maio e junho e agora está na hora de colher. Nossa produção é vendida para Pernambuco, para granjas de Aracaju e indústrias do Estado, é uma atividade que aquece muito a economia da região”, afirmou ao observar que após a colheita, armazena a produção em bolsas-silos para aguardar um melhor preço no mercado.

Primo de Daniel, Iran Almeida de Lima também planta milho em uma área menor, de 40 tarefas. “Colhi 1.100 sacas no ano passado e este ano sei que vai ser melhor, pois tivemos um inverno muito bom para a lavoura”, declarou o produtor. Diferente do primo, que desde o plantio utiliza toda a tecnologia disponível, Iran Almeida utiliza mão de obra humana e estima colher pelo menos 200 sacas a mais este ano. “No momento não está uma época boa para vendermos o milho, não compensa, então temos que aguardar um pouco mais”, observou o produtor que ainda investe em gado leiteiro, com um plantel de 10 cabeças em sua propriedade.

Investimento público

As políticas públicas também são fundamentais para o aumento na produção e produtividade, a exemplo da entrega de sementes certificadas para fortalecer a produção de grãos, recuperação das estradas, águas e infraestrutura hídrica nos perímetros irrigados, assistência técnica, orientação fitossanitária, incentivos fiscais para a produção e comercialização, além da disponibilidade de custeio pelos agentes financeiro, inclusive por meio do Banese. São incentivos que têm chegado do pequeno ao grande agricultor. Somente este ano, o Governo de Sergipe distribuiu 206 toneladas de sementes selecionadas e certificadas de milho, para 20.600 famílias de agricultores de 60 municípios. Além disso, também manteve o benefício que define em 2% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de milho em grãos.

De acordo com o chefe do escritório da Emdagro, em Carira, técnico agrícola José Ananias Rezende Lima, o Governo do Estado, por meio da empresa, presta toda assistência técnica aos produtores de milho da região. “Mais de 90% produz milho em grãos e temos 1.800 agricultores inscritos no Pronaf. Atuamos na emissão do CAF que é um documento primordial para que o produtor tenha acesso ao crédito e fazemos acompanhamento técnico em algumas áreas, com orientações para o plantio, quando da colheita, para observar a umidade do grão e saber o momento certo para a colheita. Sem falar também nos agricultores beneficiados com sementes do governo, além de toda assistência para a inscrição no programa Garantia-Safra”, pontuou ao calcular que em todo o município de Carira serão colhidos aproximadamente 35 mil hectares de área plantada com milho, nesta safra.

Foto: Vieira Neto