LEVANTAMENTO DO IBGE APONTA QUE SERGIPE REGISTROU 4º MAIOR CRESCIMENTO EM VIAGENS DO NORDESTE

O turismo sergipano segue em ritmo de expansão. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) – módulo Turismo 2024 -, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), revelam um crescimento expressivo nas viagens com destino a Sergipe.

De acordo com o levantamento, as viagens nacionais para o estado aumentaram 12,2% em um ano, resultado que coloca o estado como o 9º do país que mais cresceu e o 4º do Nordeste. O desempenho reforça a consolidação de Sergipe como um destino turístico em ascensão, atraindo cada vez mais visitantes interessados em suas belezas naturais, cultura e hospitalidade.

O estado também se destacou por concentrar 4,7% das viagens realizadas pelos domicílios, destinadas à região Nordeste, mostrando sua relevância no cenário regional. Em média, os turistas que visitaram Sergipe permaneceram 5,6 noites no estado. O gasto médio por viagem com pernoite foi de R$ 1.557, valor que se mantém abaixo da média nordestina (R$ 2.523) e da nacional (R$ 1.843), o que reforça a competitividade de Sergipe como destino acessível e atrativo.

Além de receber mais visitantes, os próprios sergipanos também estão viajando mais. Em 2024, os moradores dos domicílios sergipanos realizaram 243 mil viagens, uma alta de 3,8% em relação a 2023. Destas, 91,4% tiveram finalidade pessoal, evidenciando o fortalecimento do turismo doméstico e o aumento do interesse em lazer, descanso e visita a familiares.

O subsecretário de Estudos e Pesquisas da Seplan, responsável pelo Observatório de Sergipe, Ciro Brasil, destacou o bom momento vivenciado pelo estado. “O turismo é um vetor de desenvolvimento muito importante para Sergipe, pois gera emprego e traz recursos de fora para movimentar nossa economia. Esse crescimento reflete o bom momento de nossa economia e a qualidade e potencial do Turismo no estado”, frisou.

Os números da Pnad Contínua 2024 confirmam a tendência positiva do turismo em Sergipe, resultado de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional, à melhoria da infraestrutura e à valorização do potencial turístico local, um movimento que reforça o papel estratégico do setor na economia e no planejamento do Estado.

Turismo em Sergipe

O turismo segue em plena expansão e se consolida como um dos principais motores da economia sergipana. Somente no primeiro semestre de 2025, o setor arrecadou mais de R$ 358 milhões, crescimento de 5,7% em relação a 2024, com expectativa de ultrapassar R$ 700 milhões até o fim do ano, de acordo com dados da Fecomércio. A atividade movimenta mais de 50 segmentos produtivos, gerando empregos e fortalecendo negócios em todas as regiões do estado.

O avanço é resultado de uma estratégia de promoção do destino Sergipe em múltiplas frentes, com parcerias com operadoras de turismo, participação em grandes feiras nacionais, além de capacitações, famtours e presstrips com influenciadores e imprensa especializada. Essas ações têm ampliado a visibilidade do estado e se refletem diretamente no aumento do fluxo de visitantes.

O Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou 886.227 passageiros entre janeiro e agosto de 2025, alta de 8,3% sobre o ano anterior, mantendo média superior a 100 mil passageiros por mês. O tempo médio de permanência dos turistas passou para 5,5 dias, e a rede hoteleira ampliou sua taxa de ocupação, impulsionada por grandes eventos como o Arraiá do Povo e a Vila do Forró, o maior arraial à beira-mar do Brasil. Os resultados confirmam o fortalecimento do turismo sergipano e sua importância crescente para o desenvolvimento econômico do estado.

Para o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, este crescimento é mais um reflexo direto do esforço contínuo do Governo do Estado em fortalecer a promoção do destino Sergipe. “Estamos entre os estados que mais cresceram no país e em posição de destaque no Nordeste. Isso comprova que a estratégia de promoção e divulgação do destino, como também investimento nas operadoras, vem consolidando Sergipe como um destino competitivo e já traz resultados concretos. Esses dados mostram não apenas o aumento do fluxo turístico, mas, também, do tempo de permanência dos turistas, além do impacto positivo que o setor gera em toda a cadeia produtiva, movimentando hotéis, bares, restaurantes, comércio e serviços. Seguiremos trabalhando para ampliar ainda mais esses números e tornar Sergipe uma escolha cada vez mais frequente entre os viajantes brasileiros”, afirmou.

