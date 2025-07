Linha de crédito especial: Credi Junino do Banese pode ser contratado até 31 de julho

Os clientes Banese que ainda não contrataram o Credi Junino têm até o dia 31 de julho para aderir ao benefício. A linha de crédito especial disponibiliza até R$ 3 mil, que poderão ser pagos em até 12 vezes mensais, com valores fixos e descontados diretamente na conta.

A concessão do crédito não observa a margem consignável e todos aqueles que recebem salário pelo banco dos sergipanos podem realizar a contratação, entre eles os servidores públicos estaduais (efetivos, contratados, comissionados, aposentados, e pensionistas Finanprev), municipais e federais, como, também, empregados da rede privada.

A contratação do Credi Junino é fácil, rápida e sem burocracia, e pode ser realizada diretamente nos caixas eletrônicos, App, Internet Banking, agências e Pontos Banese. Caso não apareça a opção de contratação em um dos canais de autoatendimento do banco, o interessado deve buscar uma agência ou Ponto Banese. Embora a contratação do Credi Junino não observe a margem consignável do cliente, ela está sujeita à análise e aprovação.

Portabilidade

Os clientes que ainda não recebem os vencimentos no Banese e desejam ter acesso ao Credi Junino, e a outras linhas de crédito e serviços do banco, podem realizar a portabilidade de salário para a instituição e solicitar o produto. O pedido da portabilidade de salário também pode ser realizado através do App, ou em qualquer agência do banco existente no estado, ou, ainda, na própria instituição pela qual recebe o pagamento atualmente. É necessário já ter uma conta corrente no banco dos sergipanos. Caso não tenha, o cliente pode realizar a abertura de conta em uma das agências da instituição.

