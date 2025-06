LAÉRCIO PARTICIPA DO FÓRUM SOBRE INOVAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM COBRANÇA

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) participou nesta terça-feira, 3 de junho, do 12º Fórum de Inovação do Instituto de Gestão de Excelência Operacional em Cobrança (IGEOC), realizado em São Paulo. Em discurso de abertura, ele destacou a necessidade de transformar a cultura das abordagens de cobrança no Brasil, defendendo um tratamento mais profissional e respeitoso ao consumidor inadimplente — tanto pessoa física quanto jurídica.

“Todos somos consumidores e todos merecemos tratamento digno e profissional quando formos abordados por empresas de cobrança”, afirmou o parlamentar, lembrando que o país ainda convive com práticas ultrapassadas como ligações em horários inadequados, cobranças indevidas e falta de transparência nos valores exigidos.

Durante sua fala, o senador destacou a atuação do IGEOC na modernização do setor e apresentou sua contribuição ao Projeto de Lei nº 3.221/2021, de autoria do senador Oriovisto Guimarães, que trata da regulação de chamadas telefônicas realizadas por empresas de cobrança.

Laércio explicou que apresentou uma emenda ao projeto com o objetivo de torná-lo mais robusto e alinhado ao Código de Defesa do Consumidor, sem comprometer a atuação das empresas do setor. Sua proposta estabelece regras para o contato remoto sistemático, a criação de um cadastro único de telefones dos devedores, um sistema de verificação de autenticidade das chamadas, além de prever a responsabilização das operadoras de telefonia e o papel da Anatel na fiscalização.

“Penso que esse é o segredo da boa regulação: várias mentes ajudando a redigir em prol do mesmo objetivo. O texto comporta sugestões, e todas serão aceitas de muito bom grado”, declarou o senador, colocando seu gabinete à disposição para ouvir sugestões dos participantes do evento.

O Fórum do IGEOC reuniu especialistas, empresários e representantes do setor para debater inovações e boas práticas nas relações de cobrança e recuperação de crédito. A proposta de Laércio Oliveira foi bem recebida pelos presentes, que buscam equilibrar eficiência na recuperação de dívidas com respeito aos direitos dos consumidores.