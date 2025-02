Lucci Incorporações chega ao mercado sergipano com DNA Construtora Celi

Nova marca Celi nasce com solidez de 56 anos e redefine o conceito de moradia acessível em Aracaju

A Celi, referência no mercado imobiliário sergipano com mais de 56 anos de história, apresentou oficialmente a Lucci Incorporações, sua nova marca, em evento realizado na última quarta-feira, 26 de fevereiro, no Quality Hotel. O lançamento, que reuniu mais de 270 convidados, entre colaboradores, gestores imobiliários e corretores parceiros, marcou a chegada de uma incorporadora com identidade visual arrojada e foco no programa Minha Casa Minha Vida.

A Lucci Incorporações já nasce com a expertise e a solidez da Construtora Celi, e tem como objetivo democratizar o acesso à moradia de qualidade, com projetos inovadores e alinhados às necessidades do público que busca o primeiro imóvel. O primeiro empreendimento da marca será lançado na Alameda Serigy, um endereço estratégico e valorizado em Aracaju, que se consolida como um novo pólo de desenvolvimento urbano na capital sergipana.

“A Lucci é a materialização do nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento de Aracaju e com a realização dos sonhos de nossos clientes”, afirma Luciano Barreto, presidente da Celi. “Com ela, queremos mostrar que dá pra ser proprietário, dá pra ser feliz no seu primeiro apartamento, dá pra ser mais fácil realizar o sonho da casa própria.”

Alameda Serigy: O Novo Jeito de Viver em Aracaju

A escolha da Alameda Serigy para o primeiro empreendimento da Lucci não é por acaso. Localizada no coração da Farolândia, entre bairros estratégicos como Jardins e Inácio Barbosa, a Alameda Serigy oferece uma combinação única de mobilidade, praticidade e conforto urbano, sem abrir mão da tranquilidade e do contato com a natureza.

A Celi tem um histórico de sucesso na transformação de regiões em verdadeiros pólos de desenvolvimento, como fez com a Alameda das Árvores, um bairro planejado que se tornou sinônimo de bem-estar e qualidade de vida em Aracaju, e como está fazendo com a maior e mais nova área planejada de Sergipe, o Central Garden. Com a Lucci, a empresa pretende repetir essa fórmula de sucesso na Alameda Serigy, oferecendo empreendimentos que valorizam o conforto, a segurança e a praticidade para seus moradores.

