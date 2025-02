Luciano Pimentel celebra recorde do Banese que alcançou o maior lucro da história do banco

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na manhã desta terça-feira, 25, para celebrar a marca histórica do Banese, que obteve lucro líquido ajustado de R$ 146,7 milhões em 2024, o maior nos 63 anos de existência do banco, representando um crescimento de 208,8% em relação a 2023. No 4º trimestre do ano, o lucro líquido da instituição foi de R$ 40,5 milhões, alta de 20,9% na comparação com o trimestre anterior.

De acordo com o Banese, esse recorde foi influenciado, principalmente, pelo crescimento dos negócios, em especial pela contínua expansão dos ativos de crédito, com destaque para as carteiras comercial e rural, além do aumento das receitas de prestação de serviços. Os ativos totais alcançaram o saldo de R$ 11,7 bilhões ao final do quarto trimestre de 2024, uma ampliação de 30,7% em 12 meses.

Para Luciano Pimentel, esses números representam um marco para um banco sergipano que, em 2015, apresentava um lucro de R$ 27 milhões; em 2016, R$ 65 milhões; em 2017, R$ 93 milhões; em 2018, R$ 62 milhões; em 2019, R$ 83 milhões; em 2020, R$ 48 milhões; em 2021, R$ 87 milhões; em 2022, R$ 75 milhões; em 2023, R$ 47 milhões e, agora, em 2024, R$ 146,7 milhões.

“Esse resultado é reflexo de uma gestão profissional e eficiente, que tem feito com que o Banco do Estado de Sergipe avance no cenário nacional, sendo um banco respeitado. Parabenizo o governador Fábio Mitidieri, o presidente do Banese, Marco Queiroz, e todos os baneseanos e baneseanas que contribuíram para esse feito histórico”, frisou Pimentel.

Segundo o deputado, de acordo com dados do Banco Central em novembro de 2024, o Banese é o banco que tem a maior carteira de operações no estado de Sergipe. “É um banco que tem trabalhado para fazer o melhor para a sua gente, para o seu povo. Mais uma vez, parabenizo a exitosa gestão do governador Fábio Mitidieri, que tão bem tem conduzido o Estado e fortalecido o banco estadual ao ponto de hoje estar sendo referenciado pelo jornal de maior valor agregado no mercado financeiro, o Valor Econômico, que reconhece o trabalho e o desempenho dos baneseanos. Parabéns a todos os que fazem o Banese em nome do seu presidente, Marco Queiroz”, enfatizou Luciano Pimentel.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese