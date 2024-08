MAIS DE 100 EMPREENDEDORAS DEBATERAM SOBRE SUCESSO E CARREIRA NO 2UP MULHERES & NEGÓCIOS, EM ARACAJU

Evento contou com a presença de lideranças femininas sergipanas e de empresárias que representam uma das principais empresas dermocosméticas da Coreia do Sul.

Mais de cem empresárias e empreendedoras sergipanas participaram do 1º Up Mulheres & Negócios, evento realizado no Quality Hotel Aracaju na noite desta quinta-feira, 22 de agosto, e marcou o início das atividades da 2Up Group – Aceleradora de Negócios Liderados por Mulheres. O encontrou apresentou, com detalhes e exemplos práticos, como a iniciativa ajudará no desenvolvimento e escalabilidade dos empreendimentos desenvolvidos e comandados, dentro e fora do estado, por pessoas do sexo feminino.

Dados da Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) divulgados em março deste ano, mostram que das 75.626 empresas ativas no estado, mais de 40 mil têm a participação feminina, e deste total, 14 mil têm mulheres como sócias-administradoras. Já um estudo feito pelo Sebrae/SE, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE, afirma que 34% dos negócios no estado são comandados por mulheres, percentual que coloca o estado na 10ª posição no ranking nacional de empreendedorismo feminino, e 5ª no Nordeste, percentualmente falando.

A noite de lançamento foi composta por três rodas de conversas. A primeira contou com a participação de presidentes de cinco associações e entidades voltadas para o empreendedorismo feminino: Mulheres em Movimento, É de Sergipe Mulher, Associação de Mulheres Empreendedoras, Conexão Feminina e Grupo Mulheres do Brasil – núcleo SE. Elas debateram sobre a importância do apoio aos negócios realizados pelo gênero feminino, dificuldades e perspectivas do mercado.

Internacionalização

O segundo painel foi com as empresárias Rosimere Pella, do Espírito Santo, e Renata Choi, da Coreia do Sul, representantes da Atomy Brasil, empresa coreana de dermocosméticos, no mercado há mais de 15 anos, presente em cerca de 50 países e cuja atuação no Brasil foi iniciada há dois anos. A intenção de Renata Choi e Rosimere Pella é expandir, com o apoio da 2Up Group, a Atomy Brasil para todo o Nordeste, pois hoje estão concentras apenas nas regiões Sul e Sudeste.

“Uma das nossas premissas é abrir mercado. Por isso, antes mesmo de lançarmos oficialmente a 2Up já estávamos divulgando a empresa, o conceito, e empreendedoras de outros estados começaram a entrar em contato conosco. Dduas delas foram a Rosimere e Renata, que viram a possibilidade de levar a empresa que representam para diversos locais do país através de uma parceria conosco”, explicou Laura Figueiredo.

O último painel da noite teve como tema principal a superação de dores pessoais e profissionais para alcançar o sucesso. Neste momento, as empresárias Raíra Santos, do Makai Resort, e Lucivania Dantas, da Olfatiza; e a humorista Itaneia Jani dos Santos, da ‘Família Fogo em Humor’, emocionaram as participantes com depoimentos fortes sobre as trajetórias de vida, e os percalços superados.

Metodologia 2Up

“Não nos chamem se o seu objetivo não for alcançar o sucesso do seu negócio, pois ajudar a cumprir essa jornada é o que nos motiva, é o nosso propósito!”. Esse foi o conselho dado pelas fundadoras da 2Up Group, as doutoras Gabriela Almeida e Laura Figueiredo. A finalidade da aceleradora de negócios femininos é abrir portas, ser elo para conexões fortes e frutíferas, e auxiliar na transformação da mentalidade das mulheres que empreendem e que, muitas vezes, não têm conhecimento do mundo empresarial, e treinamento emocional para esse tipo de empreitada.

Através de treinamentos, capacitações, mentorias e palestras, a 2Up prestará consultoria integrativa, estratégica empresarial e negocial para empresas fundadas e lideradas por mulheres. Poderá, inclusive, selecionar projetos e negócios para serem fomentados, ou dos quais ela seja sócia por um período, para ajudar a acelerar os resultados.

Feedbacks positivos

Para a presidente do Grupo Mulheres do Brasil, Regina Feitoza, especialista em Planejamento Estratégico, o lançamento da 2Up Group foi um momento incrível, muito bem-organizado e planejado, além de possuir uma proposta excelente, pois para ela, trabalhar com fomento ao empreendedorismo feminino é algo nobre, é estratégico e que realmente dá resultado.

“Sabemos que em Sergipe são mais de 100 mil mulheres empreendedoras, o que é bom, mas de uma maneira geral, são apenas números. Quantas realmente conseguem viver desse negócio? Muitas vezes são empreendimentos pequenininhos, muitas vezes elas estão perdidas neles por não saberem como organizar uma empresa, não têm um comportamental desenvolvimento para a gestão de um negócio. E a proposta da 2up, que é trabalhar o desenvolvimento humano aliado à gestão empresarial, é perfeito!”, salientou Regina Feitoza.

Mais de cem pessoas prestigiando o evento de lançamento da aceleradora de negócios foi, de acordo com as idealizadoras do projeto, Laura Figueiredo e Gabriela Almeida, a certificação de que estão no caminho correto.

“Foi uma noite incrível, com o espaço totalmente lotado de empresárias, empreendedoras, famílias… São mulheres acreditando no negócio delas, no proposito da 2up Group, confiando que podem subir muito mais em suas carreias com o que temos para oferecer, e podem ter a certeza de que vamos dar em dobro, em triplo o que estão esperando de nós. O próximo passo da jornada 2Up será planejar os treinamentos, capacitações e imersões”, explicaram.

O 1º Up Mulheres e Negócios contou com o patrocínio das empresas Celi, Inovar Eletros, Valor Imobiliário, City Imóveis, Olfatiza, Credprime Bank, Superlux, e Estratégia Aliada a Resultados.

Próximas novidades

Dentro do planejamento da 2Up, dois próximos itens são: abertura de uma escola de empreendedorismo, educação financeira e sustentabilidade para crianças e jovens, que tem como objetivo descobrir e aprimorar perfis empreendedores; e o lançamento do perfume 2Up Essencial, que será a identidade olfativa de todos os projetos da aceleradora de negócios liderados por mulheres. Uma amostra do perfume foi entregue ontem a cada participante do evento, cuja fragrância reflete a força, a elegância e a modernidade da mulher empreendedora. Mais de 100 empreendedoras debateram sobre sucesso e carreira no 2Up Mulheres & Negócios

Foto assessoria

Por Andréa Moura