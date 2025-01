MAIS DE 148 MIL FAMÍLIAS PODEM TER ACESSO AO DESCONTO DA TARIFA SOCIAL; PRECISAM ATUALIZAR O CADÚNICO

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) oferece descontos de até 65% na conta de energia para famílias baixa renda. Em Sergipe, mais de 238 mil famílias já recebem o benefício, mas ainda há um potencial de mais de 148 mil famílias que ainda podem realizar o cadastro e receber o desconto na conta de energia.

O município de Aracaju lidera o ranking com o maior número de clientes potenciais, sendo que mais 40 mil clientes podem receber o benefício. Em seguida, os municípios de Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Itabaiana. Para receber o benefício, a família precisa estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

Ainda segundo as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), têm direito ao desconto famílias que possuem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), ou ainda, pessoas com doença e dependentes de aparelhos que demandem consumo de energia elétrica. Também podem ser beneficiadas as famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico que atendam aos requisitos.

“O cadastro é realizado de forma automática, mas a pessoa precisa estar cadastrada no CadÚnico que deve ser atualizado a cada dois anos, pois a desatualização leva a suspensão automática do benefício. A regularização deve ser realizada junto ao CRAS mais próximo. Para quem mora de aluguel e não é o titular da conta, é preciso realizar o cadastro junto à Energisa pelos canais de atendimento”, explica o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Sergipe, Daniel Flor.

Como se cadastrar?

Para receber o desconto, é necessário estar com os dados atualizados no CadÚnico, o que pode ser feito nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). Se o titular da conta de energia não for o beneficiário do programa social, basta atualizar os dados diretamente com a Energisa. Isso pode ser feito online, utilizando uma conta de energia recente, documento pessoal e o Número de Identificação Social (NIS) pela Gisa no endereço gisa.energisa.com.br ou pelo site https://servicos.energisa.com.br/.Vale lembrar que o CadÚnico e o NIS devem ser renovados a cada dois anos, sob o risco de perderem a validade. Embora a inscrição automática tenha se tornado obrigatória, o cliente ainda pode solicitar o benefício pessoalmente em uma das agências de atendimento da Energisa, se preferir.

Descontos oferecidos

Os descontos variam de acordo com o consumo mensal de energia:

65% para até 30 kWh/mês

40% entre 31 e 100 kWh/mês

10% entre 101 e 220 kWh/mês

Consumos acima de 220 kWh não recebem desconto.

Texto e foto Adriana Freitas