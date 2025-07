MAIS DE 30 CONTRIBUINTES CONTEMPLADOS NO PROGRAMA NOTA DA GENTE AINDA NÃO RESGATARAM SEUS PRÊMIOS

Dentre os contribuintes premiados no sorteio n.º 35 do programa Nota da Gente, em julho de 2023, um total de 32 ainda não resgatou os valores. Eles têm até o dia 26 deste mês para solicitar o crédito junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Os prêmios são de R$ 1 mil e podem ser requisitados diretamente no site do Nota da Gente.

Para saber se foi um dos contemplados, o consumidor deve acessar o site do programa, clicar no botão ‘Acesso ao Programa’, informar o número do CPF e a senha de cadastro. Caso ele não lembre da senha, é possível solicitar uma nova. A relação também está disponível no perfil da Sefaz no Instagram, @sefazse. O pagamento é realizado em até 60 dias e os valores não resgatados retornam para o Tesouro Estadual.

“Esses prêmios são de contribuintes que possuem o cadastro desatualizado junto ao programa, e por isso não conseguimos contactá-los. Dessa forma, orientamos que eles acessem o site para fazer a solicitação de resgate no prazo, sob o risco de deixarem de usufruir da premiação”, explicou a secretária de Estada da Fazenda, Sarah Tarsila.

A Sefaz orienta que os contemplados não repassem seus dados pessoais para terceiros. O Programa não solicita qualquer pagamento dos contribuintes para liberar o prêmio e o resgate deve ser feito exclusivamente pelo site oficial do Nota da Gente. Dentro da página, na seção ‘Manuais’, há um tutorial sobre como requisitar os valores.

Nota da Gente

O ‘Nota da Gente’ é um programa de estímulo à cidadania fiscal e tributária em Sergipe lançado em 2010, com o intuito de estimular os consumidores a exigirem a emissão da nota fiscal com o CPF em todas as compras, promovendo a conscientização sobre a importância social dos tributos e combatendo a sonegação fiscal.

Além de contribuir para a arrecadação estadual, o programa oferece benefícios aos participantes, como a possibilidade de concorrer a prêmios em dinheiro por meio de sorteios periódicos. Para participar, o consumidor deve se cadastrar no site do programa e, a cada compra, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.

Neste ano, o Nota da Gente foi completamente reformulado e distribuiu a maior premiação de sua história. No dia 9 de junho foi realizado o sorteio n.º 36, com distribuição de prêmios de R$ 1 milhão e R$ 250 mil para consumidoras de Aracaju, além de quatro de R$ 25 mil para entidades beneficentes dos municípios de Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e da capital.

O próximo sorteio será realizado em dezembro deste ano, com os mesmos valores de premiação. Cada nota gera um bilhete para os sorteios, independentemente do valor da compra. Apenas notas fiscais emitidas em Sergipe por fornecedores locais do setor de comércio (atacado e varejo) são válidas.

Foto: Ascom Sefaz