MAIS DE 360 MIL FAMÍLIAS EM SERGIPE RECEBEM O BOLSA FAMÍLIA A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA, NO ESTADO

Mais de 360,3 mil famílias em todos os 75 municípios de Sergipe serão contempladas em agosto com o Bolsa Família.

Para isso, o investimento do Governo Federal no estado supera R$ 239,4 milhões, valor que garante um benefício médio de R$ 664,99.

O cronograma de pagamentos tem início nesta segunda-feira, 18 de agosto, e segue até o dia 29, de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS.

EXCEÇÕES – Em 11 municípios do estado – Canindé de São Francisco, Carira, Frei Paulo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha e Tobias Barreto – os pagamentos serão realizados de forma unificada nesta segunda-feira (18). Essas cidades estão incluídas nas ações de enfrentamento a desastres, como enchentes, inundações e períodos longos de seca e estiagem.

AUXÍLIO GÁS – Em agosto, o Governo Federal também paga, no mesmo calendário do Bolsa Família, o Auxílio Gás, voltado a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social no grupo de beneficiários. Em Sergipe, o adicional de R$ 108 referente ao valor integral de um botijão de 13 quilos de gás GLP chega a 60.555 famílias, a partir de um investimento federal de R$ 6,5 milhões.

PRIMEIRA INFÂNCIA – No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 135,7 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância em Sergipe neste mês. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar o repasse a esse público no estado é de R$ 19,4 milhões.

COMPLEMENTARES – O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 237,9 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 11,8 mil gestantes e 6,4 mil nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$ 11,9 milhões.

PRIORITÁRIO – Em agosto, o Bolsa Família alcança em Sergipe, em seu grupo prioritário, 1.149 famílias com pessoas em situação de rua, 230 famílias indígenas, 4.527 famílias quilombolas, 118 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 1.766 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 6.914 famílias de catadores de material reciclável.

POR MUNICÍPIO – A capital sergipana é o município com maior número de beneficiários no estado. Aracaju tem, em agosto, 55.672 famílias atendidas. Na sequência das cidades com maior número contemplados em Sergipe estão Nossa Senhora do Socorro (31.510), Lagarto (20.870), Itabaiana (12.490) e Tobias Barreto (12.108).

VALOR MÉDIO – Cidade com 7.841 habitantes e 1.453 famílias atendidas, Brejo Grande é o município sergipano com maior valor médio de benefício em junho: R$ 703,81. Em seguida aparecem Indiaroba (R$ 698,97), Canindé de São Francisco (R$ 696,43), Ilha das Flores (R$ 694,69) e Poço Redondo (R$ 694,28).

Fonte: Secretaria de Comunicação da Presidência da República – Foto: MDS