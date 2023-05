Mais de mil pessoas participam do DIA S em Aracaju

O DIA S, realizado em todo o país pelo Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac, foi motivo de mobilização em Sergipe, estado que reuniu mais de mil pessoas, entre empresários, diretores, colaboradores do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, alunos, pessoas assistidas, trabalhadores do comércio e sindicalistas patronais e laborais. A manifestação saiu em marcha da praça Camerino, seguindo para a concentração na praça Fausto Cardoso, atravessou o Centro Comercial de Aracaju e encerrou na praça General Valadão.

O objetivo do DIA S foi chamar a atenção dos senadores para votarem contra o PLV 9/23 que retira 5% dos recursos de Sesc e Senac para financiar a Embratur. Com a retirada dos recursos, haverá demissões de trabalhadores, diminuição dos atendimentos gratuitos no Sesc e cursos gratuitos no Senac, e fechamento de unidades do Sesc e Senac em todo o país. A mobilização em todo o Brasil também contou com a participação de mais de 650 mil de pessoas nas redes sociais, assinando o abaixo-assinado contra a retirada de recursos do sistema.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, conversou com os senadores Laércio Oliveira e Alessandro Vieira, que confirmaram que votarão contra o projeto. A mobilização foi importante para conscientizar os senadores da importância dos recursos para a manutenção das atividades do Sesc e Senac no país.

“Os senadores Laércio Oliveira e Alessandro Vieira confirmaram que estão conosco nessa luta e votarão contra o projeto. Retirar recursos do Sesc e Senac significa prejudicar todas as pessoas que são assistidas pelas entidades, diminuindo o atendimento de gratuidade para o público, impedindo que as pessoas possam ter sua vida transformada pelo sistema. Pois é isso que o Sesc e o Senac fazem, transformar vidas para melhor. Por isso devemos manter a luta para evitar o corte dos recursos das nossas instituições”, disse Marcos Andrade.

O Dia S também teve como objetivo apresentar à sociedade as atividades e serviços oferecidos, como cursos profissionalizantes, educação, lazer, turismo social, assistência, cultura, esporte, saúde, entre outros. O Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac é uma rede de instituições que atuam na capacitação profissional e no desenvolvimento social, e conta com a participação de empresários do comércio, serviços e turismo.

Em Sergipe, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac oferece cursos profissionalizantes em diversas áreas, como administração, comércio, turismo, saúde, beleza, gastronomia, entre outras, pelo Senac, além de atender a população com o Sesc em atividades como o Projeto Mesa Brasil, que distribui alimentos a instituições sociais, e nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer, e assistência, com uma grande gama de serviços gratuitos prestados à população.

O DIA S foi uma importante mobilização em defesa do Sesc e Senac no país, garantindo recursos para a continuidade dos serviços oferecidos à população e a capacitação profissional de milhares de brasileiros. A participação ativa de todas as instituições envolvidas e da sociedade em geral mostra a importância do Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac para o desenvolvimento do país e da população.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 12 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Imagem James Santos

Por Márcio Rocha