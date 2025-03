Março: mês de celebrar e impulsionar o empreendedorismo feminino

O mês de março é um momento de celebração e reflexão sobre as conquistas das mulheres ao longo da história e a luta pela igualdade de direitos e oportunidades. No dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, uma data que representa a força, a coragem e a determinação de mulheres ao redor do mundo.

Para o Sebrae, a celebração vai além de um único dia. Março é o mês para reconhecer e incentivar o empreendedorismo feminino, que cresce a cada dia no Brasil. Segundo dados do Sebrae Nacional, o número de empresas comandadas por mulheres aumentou significativamente nos últimos anos. De acordo com o último levantamento, foi constatado que havia mais de 10 milhões de Donas de Negócio no país, número que representa cerca de 33% do total de Donos de Negócios no período analisado. Destas, mais de 100 mil empreendedoras são de Sergipe, o que corresponde a 35% dos donos dos negócios no estado.

O Sebrae, reconhecendo a importância do apoio a essas empreendedoras, tem desenvolvido diversas ações para fomentar o empreendedorismo feminino. Desde programas de capacitação até o desenvolvimento de soluções específicas para o público feminino, buscamos fornecer as ferramentas necessárias para que as mulheres possam transformar suas ideias em negócios de sucesso.

Para marcar o mês da mulher, o Sebrae está com uma programação vasta, voltada ao incentivo ao empreendedorismo feminino. Para conferir e realizar a sua inscrição, acesse: https://se.lojavirtualsebrae.com.br/loja/.

Programação completa:

11 e 12/03: Jornada Empreendedora de Finanças – Aprenda a gerenciar seu dinheiro de forma prática e eficiente

13 e 14/03: Jornada Empreendedora de Marketing – Descubra estratégias para potencializar sua marca nas redes sociais

21/03: Agro Delas – Fortalecendo o protagonismo feminino no agronegócio

24 a 28/03: Caravana na Estrada com Elas – Uma jornada transformadora pelo estado, com a palestra inspiradora de Uliana Ferreira

29/03: Conexões Empresariais – Um evento imperdível para networking e aprendizado, com as palestrantes Astrid Fontenelle e Nath Finanças trazendo insights poderosos sobre liderança e educação financeira.

Texto Jaynne Pereira Rodrigues – ascom Sebrae