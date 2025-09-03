Mercado de casamentos movimenta economia e ganha evento no Riomar

O setor de casamentos em Sergipe vem crescendo ano após ano e, segundo fornecedores locais, os casais estão cada vez mais dispostos a investir em experiências personalizadas e de qualidade. Pensando nisso, entre os dias 26 e 29 de setembro de 2025, o Shopping Riomar Aracaju recebe o Casar-se 2025, um dos maiores encontros de noivos e fornecedores do estado.

O evento, organizado pelo casal Fernanda e Marcos Goes, reunirá cerca de 40 expositores dos mais diversos segmentos: vestidos de noiva, buffets, fotografia, decoração, música, viagens, construtoras e muito mais. Tudo em um só espaço para que os casais possam planejar com praticidade e inspiração cada detalhe do grande dia.

Além de apresentar novidades e tendências, o Casar-se 2025 terá condições especiais e promoções exclusivas para quem fechar contratos durante o evento. Outro diferencial será a participação de cerimonialistas, que atuarão como parceiros estratégicos, ajudando noivos a conhecer fornecedores confiáveis e serviços personalizados.

O Shopping Riomar, palco do evento, garante visibilidade e um ambiente moderno e sofisticado, fortalecendo ainda mais o impacto na economia local e na imprensa.

Texto e foto André Carvalho