Mercado de gás natural é destaque no segundo dia do Sergipe Oil & Gas 2025

O segundo dia do Sergipe Oil & Gas 2025 (SOG25) foi marcado por discussões estratégicas sobre o mercado de gás natural, nesta quinta-feira, 24. Com apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Sergipe Gás (Sergas), o evento acontece até esta sexta-feira, 25, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, reunindo gestores públicos, técnicos, especialistas e representantes da cadeia produtiva do setor.

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, atuou como moderador do painel ‘Mercado de Gás Natural’, no qual apresentou o cenário atual do setor em Sergipe e apontou as perspectivas e ações em desenvolvimento. A consolidação do Hub de Gás em Sergipe foi um dos temas centrais de sua exposição. “O gasoduto de interligação entre o terminal de gás natural liquefeito (GNL) da Eneva à malha de transporte da TAG tem capacidade de movimentação de 14 MM metros cúbicos (m³) por dia de gás, conectando Sergipe com o sistema nacional. E mais um gasoduto está previsto para Sergipe, associado ao projeto Sergipe Águas Profundas (Seap)”, destacou Valmor.

O Hub Sergipe está localizado em Barra dos Coqueiros, município da Região Metropolitana de Aracaju, e conta com a usina Porto de Sergipe I, com capacidade de geração de 1,6 GW. Compõe a infraestrutura uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação de Gás Natural (FSRU), com capacidade de regaseificação de 21 milhões de m³ por dia.

Valmor também ressaltou a importância do ambiente regulatório para o desenvolvimento do setor no estado. “Sergipe alcançou o pódio no Ranking do Mercado Livre de Gás Natural (Relivre), mostrando o compromisso do Governo e do governador Fábio Mitidieri com o desenvolvimento do estado, promovendo um ambiente de negócios cada vez mais favorável para nosso estado”, completou.

Entre os temas abordados no painel, o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, tratou das perspectivas para a interiorização do gás no estado, destacando os avanços planejados e em curso. “A Sergas está totalmente comprometida com a superação de gargalos e concretizar planos de expansão para aproveitar a grande oportunidade que é a oferta de gás que o estado terá nos próximos anos”, frisou.

Também participaram do painel representantes das empresas e instituições diretamente envolvidas com os projetos estruturantes em Sergipe. A especialista em comercialização de gás natural e GNL da empresa Eneva, Valéria Santana, abordou a importância estratégica dos terminais de GNL. “No cenário de oferta e demanda, a opção mais competitiva de incremento de flexibilidade, confiabilidade, segurança e liquidez para um mercado com oferta cada vez mais inflexível são os terminais de GNL”, resumiu.

Já o diretor da empresa TAG, Ovídio Quintana, comentou sobre o cenário promissor para o setor no estado. “Sergipe é precursor, atuando com dinamismo. A conexão à rede de transporte nacional é um marco da infraestrutura estadual e regional, criando canais de contato e oportunidades”, sublinhou.

O painel também contou com a contribuição do gerente comercial da empresa Sinergás, Pedro Santos, que trouxe à tona questões sobre o mercado automotivo. “A transição para o GNV é vantajosa tanto para a empresa quanto para o empresário e o meio ambiente. Há grandes oportunidades no setor”, evidenciou ele.

O ponto de vista da engenharia e infraestrutura foi abordado pela gestora de desenvolvimento de negócios da empresa Andrade Gutierrez, Júlia Maya, que tratou da cadeia de supridores. “O atual mercado industrial possui características próprias e precisamos dar soluções customizadas. Uma boa performance garante contratações recorrentes e parceria mútua”, defendeu.

SOG25

A programação do segundo dia do SOG25 incluiu, ainda, debates sobre o uso do gás natural na produção de fertilizantes e o potencial de desenvolvimento do mercado de descomissionamento em Sergipe. As Arenas ESG, Inovação, Comercial e de Negócios promoveram conexões entre fornecedores e empresas, refletindo sobre as tendências do setor e práticas de governança.

O Sergipe Oil & Gas 2025 é uma realização das empresas Austral e Brainmarket. A entrada é gratuita, mediante inscrição no site oficial do evento. Para conferir a programação completa, os interessados devem acessar: www.sergipeoilgas.com.br.

Foto: Thiago Santos