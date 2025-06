Mercado de seguros já soma R$ 1,6 bilhão no estado de Sergipe

O mercado de seguros em Sergipe vive um momento de forte expansão e os números chamam a atenção. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep), o setor movimentou R$ 1,63 bilhão entre fevereiro de 2024 a fevereiro deste ano. O montante evidencia como a procura por proteção financeira vem se intensificando no estado.

Somente em janeiro e fevereiro deste ano, a receita bruta do setor chegou a R$ 258,9 milhões, uma alta de 6,7% em comparação com o que foi registrado no mesmo intervalo de 2024. Os dados reforçam que o segmento se tornou uma peça cada vez mais presente no planejamento financeiro das famílias e empresas do estado.

Esse crescimento também aparece nos números do Sicredi. A instituição financeira cooperativa viu sua carteira de seguros em Sergipe saltar de R$ 1,29 milhão em dezembro de 2023 para R$ 1,79 milhão ao final de 2024 – um crescimento de 38,7% em apenas um ano. “O estado tem registrado um crescimento consistente na procura por soluções de proteção, reflexo de uma população cada vez mais atenta ao valor de se prevenir contra imprevistos”, avalia Erli Bandeira, Consultor de Negócios da Central Sicredi Nordeste.

Apólices mais procuradas

As linhas de seguro que mais têm se destacado por aqui incluem as modalidades de vida, automóvel, residencial e rural. O seguro de vida, por exemplo, cresceu em importância nos últimos anos, impulsionado pelo impacto da pandemia e pela necessidade de garantir estabilidade financeira às famílias diante de eventuais perdas.

Já os seguros automotivo e residencial vêm acompanhando o aumento da frota de veículos e o aquecimento do mercado imobiliário no estado, enquanto o seguro rural tem papel estratégico em um estado. “O seguro rural é essencial para mitigar riscos climáticos e garantir a continuidade das operações no campo”, afirma Erli.

Outro fator que tem contribuído para o desempenho positivo do setor é a digitalização dos processos. A pandemia acelerou a transformação tecnológica nas seguradoras, com mais de 75% das operações se tornando digitais. Isso facilitou a contratação, renovação e gerenciamento das apólices, tornando o seguro mais acessível a diferentes públicos.

Fonte e foto (ilustração): Ascom/Sicredi