MERCADO DE TECNOLOGIA: ESTUDO REVELA CENÁRIO DE DESAFIOS E POTENCIALIDADES PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Um estudo recente divulgado pelo Google, em colaboração com a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), revelou uma previsão alarmante para o mercado de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil. De acordo com o levantamento, o país deverá enfrentar um déficit de 530 mil profissionais qualificados na área até o ano de 2025. Esta lacuna entre a demanda por talentos em TI e a disponibilidade de profissionais capacitados ressalta um desafio significativo não apenas para as empresas do setor, mas para toda a economia nacional.

Para o professor Elisrenan Barbosa, coordenador dos cursos de Tecnologia do Centro Universitário Estácio de Sergipe, o estudo evidencia a urgência em enfrentar essa disparidade, destacando o papel crucial das instituições de ensino superior na formação desses profissionais. Ele ressalta que medidas como a atualização dos currículos, o estabelecimento de parcerias com o setor privado, o investimento em infraestrutura e capacitação docente, além da promoção da diversidade e inclusão, são essenciais para lidar com esse cenário desafiador. “Como profissional do setor, reconheço a urgência em enfrentar esse desafio que afeta não apenas as empresas de tecnologia, mas toda a economia”, afirma.

Nesse cenário, Barbosa destaca as iniciativas da Estácio Sergipe que buscam preparar adequadamente os alunos para o mercado de trabalho. A instituição promove uma série de atividades, como maratonas de cibersegurança, jornadas de nuvem, campeonatos de desenvolvimento de software, entre outros, visando não apenas complementar os esforços de formação, mas também estimular a inovação e o empreendedorismo entre os estudantes.

Essas ações, segundo o professor, são fundamentais para reduzir o déficit de profissionais de TI no Brasil e fortalecer o setor, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico do país. “A integração entre teoria e prática, aliada ao estímulo à inovação e ao empreendedorismo, são passos essenciais para enfrentar esse desafio”, finaliza.

