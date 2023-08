Mercado de trabalho na área de Petróleo e Gás carece de profissionais qualificados

Diante desta realidade, Universidade Tiradentes, Instituto de Tecnologia e Pesquisa, Carmo Energy S.A., prefeitura de Carmópolis e parceiros como a empresa de treinamento Wellcon se unem.

Ao tempo em que o cenário econômico para a produção de gás nacional na Região Nordeste está em crescente, diante dos últimos investimentos federais na área, Sergipe se destaca por suas reservas expressivas, com potencial de impulsionar a oferta de gás natural no país e reduzir a dependência à importação desse insumo.

Mas para isso, é preciso ter mão de obra qualificada. E, atualmente, no Estado falta profissional para as vagas que abrem em petrolíferas como a Carmo Energy S.A.. Pensando neste cenário, seus representantes, juntamente com o da prefeitura de Carmópolis (SE) e da empresa especializada em treinamento e consultoria em controle de poços com Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI), Wellcon, realizaram visita-técnica à Universidade Tiradentes (Unit) e ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) no último dia 02.

Por isso, o objetivo é, por meio de parceria multidisciplinar, qualificar mão-de-obra, visando a atuação na cadeia produtiva de gás e energia, tão promissora nos dias atuais. A ideia, por parte das instituições do Grupo Tiradentes, é ofertar espaços e cursos preparatórios adequados às demandas do segmento.

“Afinal, aqui no campus Farolândia, a gente concentra pesquisa de ponta na área de petróleo e gás, graças ao excelente corpo docente e discente da graduação e pós-graduação da Unit, ou seja, concentramos um pouco do que a empresa [Carmo Energy] precisa para o desenvolvimento de uma área que está sendo retomada agora com energia nova”, explica o pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Unit, professor doutor Ronaldo Nunes Linhares.

“Visto que a Unit possui dois grandes Programas de Pós-graduação que trabalham especificamente com a questão de petróleo e gás: o de Biotecnologia Industrial e o de Engenharia de Processos; e possui excelência em termos de pesquisadores. Além dos laboratórios do ITP que os alunos da Unit têm acesso, e que são financiados pela própria Petrobrás”, detalha Linhares.

Com a instalação do Polo da Carmo Energy S.A. no município de Carmópolis, esta dificuldade foi prontamente identificada pela prefeitura. “Tivemos muita dificuldade em encontrar profissionais para atuar na área, em diferentes segmentos da cadeia produtiva de petróleo. É um grande desafio, por parte do poder público, colocar os cidadãos no mercado de trabalho e encontrar soluções para poder deixá-los mais capacitados, atendendo a essas exigências cada vez maiores. Como a dificuldade é de encontrar esses profissionais, estamos reunidos com Unit, ITP e empresa de treinamento para encontrar uma forma de, através destas instituições educacionais, encontrar capacitação para os cidadãos sergipanos”, avalia o secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente de Carmópolis, José dos Reis.

Para o diretor-presidente do ITP, Paulo do Eirado, a intenção é fazer com que todos os parceiros contribuam com a qualificação de recursos humanos em Sergipe. “Que estejamos todos juntos para melhorar a formação profissional para trabalhar na cadeia de gás, petróleo e energia, muito promissora no momento. É uma oportunidade principalmente para o jovem aderir a esse mercado porque, certamente, bons empregos e excelentes qualificações vão acontecer não somente no âmbito regional como nacional”, considera.

Segundo Eirado, o ITP, situado dentro do Campus Unit Farolândia, e parte do Grupo Tiradentes, está preparado espaço para qualificação profissional a partir da estrutura de ponta que possui. “Isso para integrar ao perfil dos cursos preparatórios que serão adequados às demandas de hoje. Sabemos que existe um incentivo muito grande, hoje, da parte do Governo, como vetor de desenvolvimento para Sergipe, e é dentro desse espaço que queremos abraçar, oferecendo nossos laboratórios e infraestrutura que nossas instalações possuem”, reforça o diretor-presidente do ITP, Paulo do Eirado.

A coordenadora de Sistema de Gestão Integrada (SGI) da empresa de treinamento e consultoria, Wellcon, Flávia Barbosa, acredita que essa união demorou para acontecer e fica feliz pelo momento. “Nosso objetivo é unir toda necessidade estadual e nacional, visto que está faltando profissionais qualificados na área de petróleo, gás e energia e precisamos desenvolver tecnologias para a área, principalmente renovável. E a Unit, pela sua estrutura, corpo técnico e experiência na área de petróleo e gás, é uma excelente parceira nesse sentido”, revela. “Nossa ideia é que a gente já saia com essa agenda, vendo tudo oq a Unit tem a oferecer, de que forma o governo vai atuar para que o aluno já saia daqui com emprego garantido, já conseguir ser absorvido no mercado de trabalho”, completa Flávia.

