ESPECIALISTAS DEBATEM INVESTIMENTOS E INOVAÇÕES NA CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL EM SERGIPE, DURANTE LIVE

Um mercado estratégico para o desenvolvimento econômico do Brasil foi tema de debate na última quinta-feira, 20, durante live promovida pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Com o tema “Mercado de Obras Industriais: Oportunidades e Desafios”, a primeira edição de 2025 do projeto “Quintas da CBIC” reuniu especialistas para compartilhar análises, dados e melhores práticas para o segmento.

Os painéis de debates trouxeram, inicialmente, abordagens acerca dos investimentos de longo prazo e das despesas operacionais para o setor nos próximos quatro anos. Análises sobre a necessidade de mão-de-obra qualificada para contratação de serviços de engenharia também foram abordadas durante a live. Além disso, as projeções em torno do campo da mineração ganharam destaque nas discussões entre os debatedores.

A crescente automação no mercado da construção civil, bem como o uso da inteligência artificial – soluções inovadoras propostas pelo CV CRM – , também foram apresentadas como novas perspectivas para o cenário industrial brasileiro. “Essas mudanças aumentam a segurança, a sustentabilidade e a competitividade do setor, tornando a transformação digital essencial para empresas que buscam melhores resultados”, analisa o CEO do CV CRM, Fábio Garcez.

Para ele, o investimento em tecnologia também impulsiona a eficiência na construção, contribuindo para a redução de custos, desperdícios e retrabalho. “Além disso, a inteligência artificial potencializa e aprimora processos, tendo como resultado um melhor gerenciamento na previsão de falhas e na comunicação”, complementou. Vale lembrar que, em Sergipe, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon-SE) e a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-SE) são instituições afiliadas ao CBIC.

A live realizada na última quinta-feira contou com os seguintes participantes: Eduardo Aroeira, vice-presidente da CBIC; Ilso Oliveira, vice-presidente de Obras Industriais e Corporativas da CBIC; Eduardo Aragão, sócio-diretor da Brainmarket; João Paulo Braga, CEO da Invest Minas; e Alexandre Mello, diretor de Assuntos Associativos e Mudança no Clima no Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

Texo e foto: Luiza Sampaio