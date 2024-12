MERCADO IMOBILIÁRIO SERGIPANO CONTINUARÁ AQUECIDO EM 2025, PREVÊ ASSOCIAÇÃO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS

O mercado imobiliário de Sergipe está otimista para 2025, impulsionado por fatores como a queda da taxa Selic, avanços tecnológicos, maior foco na sustentabilidade e o aumento na procura por imóveis para aluguel.

A demanda reprimida por moradia e as políticas públicas que incentivam o crédito habitacional são vistos como motores importantes desse crescimento. A taxa Selic, revisada a cada 45 dias pelo Copom do Banco Central, tem um papel central no controle da inflação, influenciando diretamente o custo do crédito e o consumo.

O presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE), Anderson Ramos destaca que, apesar dos desafios enfrentados pelo setor em 2024, o cenário é positivo para o próximo ano. “Esse otimismo reflete mudanças econômicas, como a queda dos juros, aumento do crédito e retomada do crescimento, e comportamentais, como a demanda por imóveis sustentáveis e adaptados ao trabalho remoto. A modernização e as novas tecnologias ampliam as oportunidades para investidores e consumidores.”, afirmou.

A aquisição de imóveis com foco em locação segue como uma tendência crescente. Em um cenário de incertezas econômicas, o investimento em imóveis é percebido como uma opção estável e segura. Segundo o Censo Demográfico de 2022, 20,9% da população brasileira residia em domicílios alugados, um aumento em relação ao Censo de 2010, que registrava 17,3% nessa mesma condição. “Esse movimento reflete mudanças nas estratégias de incorporação imobiliária. Muitos empreendimentos já são projetados com espaços otimizados para aluguel por temporada ou para a demanda contínua de locação de longo prazo”, pontuou Anderson.

Taxa Selic

Recentemente, o aumento da Selic para 12,25% ao ano desafiou o mercado imobiliário, tornando as parcelas de empréstimos mais caras e desestimulando a compra de imóveis. No entanto, para 2025, o presidente da ACI/SE projeta uma redução da Selic, o que deverá aliviar os custos do crédito e impulsionar o consumo, beneficiando especialmente o setor imobiliário.

“A diminuição dos juros do crédito habitacional também é fundamental para desbloquear contratos de financiamento que ficaram represados em 2024. Programas como o Minha Casa Minha Vida, que utilizem o FGTS como base de financiamento, devem contribuir para a reativação de projetos que estavam paralisados, favorecendo tanto as classes populares quanto os empreendimentos de médio padrão”, completou.

Tecnologia e sustentabilidade

A tecnologia e a sustentabilidade estão assumindo papéis centrais nas tendências do mercado imobiliário para 2025. De acordo com o Green Building Council Brasil, uma organização não governamental dedicada a promover a construção sustentável no país, o Brasil ocupa a quarta posição mundial em edifícios com certificação sustentável, destacando a importância desses fatores nos novos projetos imobiliários.

Ferramentas tecnológicas como inteligência artificial, realidade aumentada e tours virtuais em 3D têm facilitado as transações imobiliárias, oferecendo aos clientes experiências personalizadas e mais eficientes. “Hoje, a tecnologia não é mais um diferencial, mas uma necessidade. Incorporadoras que integram soluções tecnológicas e sustentáveis nos seus projetos têm uma clara vantagem competitiva”, destaca Anderson Ramos.

Apesar das perspectivas animadoras, o mercado imobiliário deve enfrentar desafios, como a necessidade de equilibrar oferta e demanda e garantir a qualidade dos empreendimentos. “A formação de corretores qualificados será um pilar essencial para assegurar negociações seguras, impulsionar a confiança no setor e promover um crescimento sustentável”, concluiu.

Texto e foto NV Comunicação