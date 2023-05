Mitidieri e Yandra Moura vão a audiência com ministro Alexandre Silveira sobre preço dos combustíveis em Sergipe

Aconteceu na tarde desta quarta-feira (24) a audiência marcada pela deputada federal Yandra Moura, vice-líder do União Brasil, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), para tratar sobre a declaração da Acelen – empresa que administra a refinaria de Mataripe – que se recusou a aplicar a nova política do preço dos combustíveis anunciada pela Petrobras.

“Informei ao ministro sobre o requerimento que apresentei na semana passada na Câmara dos Deputados depois que a Acelen afirmou que não iria acompanhar a nova política de preços da Petrobras. O ministro se mostrou disposto e sensível à nossa luta, e confirmou que terá uma reunião com os representantes da Refinaria para cobrar a adequação à nova política de preços, assim como as demais refinarias do país”, declarou Yandra.

A deputada Yandra Moura garante que vai continuar monitorando a situação dos preços no estado de Sergipe e da Bahia. “Continuarei de olho, fiscalizando e cobrando dos órgãos competentes até que a situação seja resolvida. O povo não pode ser penalizado”, concluiu.

De acordo com a mudança anunciada pela Petrobras, a redução no valor médio da gasolina é de R$ 0,40 e do diesel A é R$ 0,44 por litro, o “gás de cozinha” teve corte de R$ 8,97 por botijão de 13 kg. O anúncio encerra a política de Preço de Paridade de importação (PPI), que levava em consideração basicamente as cotações do petróleo no mercado internacional.

Mitidieri no encontro – O governador Fábio Mitidieri (PSD) confirmou a audiência com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para solicitar apoio do Governo Federal no enfrentamento à decisão da refinaria fornecedora de combustíveis que anunciou que não seguirá a nova política de preços da Petrobras.

Pensando no desenvolvimento de todo o país, o presidente Lula acabou com a dolarização dos combustíveis e é urgente que Sergipe possa usufruir deste ato tão importante. Contamos com a união e empenho dos nossos representantes em Brasília para garantir o fortalecimento dessa luta.

Na oportunidade, também dialogamos sobre a necessidade do apoio para que a Unigel permaneça em atividade em nosso estado, garantindo emprego e avanço econômico para Sergipe.

Participaram da reunião o senador Alessandro Vieira (PSDB), o deputado estadual Cristiano Cavalcante (União), secretários de Estado de Sergipe e assessores.