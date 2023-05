Fábio Mitidieri e Yandra vão ao ministro das Minas e Energia tratar do preço do combustível em Sergipe

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse, em Poço Redondo, na sexta-feira (19), que “a luta por um combustível mais barato é pelo desenvolvimento econômico e social, pois sabemos que interfere diretamente em toda a economia local, a exemplo dos preços dos alimentos e da mobilidade”.

Na quarta-feira (23) o governador Fábio Mitidieri (PSD) viaja a Brasília e, junto com a deputada federal Yandra Moura (União), terão audiência com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, para tratarem sobre a questão do preço do combustível em Sergipe, em razão da vinculação da refinaria que abastece Sergipe e Bahia ao Dólar.

O objetivo é levar a gravidade do problema ao ministro de Minas e Energia e expor a situação de Sergipe – e incluir a Bahia – de uma situação que não parece normal em relação a uma decisão adotada para todo o País, e que apenas dois Estados saiam prejudicados, por uma questão exclusiva da refinaria que distribui o combustível para os dois Estados.

Mitidieri reconhece que “o Governo Lula está possibilitando enorme transformação, ao desvincular o valor do nosso combustível do preço do dólar. Porém, fomos informados pela refinaria que abastece Sergipe e Bahia que esta desvinculação não vai acontecer”.

E continua: “isso quer dizer que enquanto todo o país vai se beneficiar pela medida do Governo Federal, Sergipe e Bahia serão prejudicados”.

– Com o apoio do ministro da Casa Civil, Rui Costa e da deputada Federal, Yandra Moura (União), estamos escalando uma força tarefa de enfrentamento para garantir que este direito beneficie também o nosso povo, disse.