Moda autoral impulsiona cultura e empreendedorismo sergipanos na Vila da Criança

A Vila da Criança vai muito além de brincadeiras e diversão para a criançada, é um espaço que cria oportunidades para sergipanos e sergipanas empreenderem. Um dos setor beneficiados com a iniciativa foi a moda autoral. Estilistas e artistas ganharam um espaço dentro da Vila da Criança para divulgarem e comercializarem suas peças, graças à iniciativa do Governo de Sergipe Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

Empreendedoras puderam levar para a Vila peças de vestuário e acessórios com identidade sergipana. Foi o caso de Layres Pedral, empreendedora da marca de moda autoral Ohana Aju que, há cinco anos, trabalha na produção e divulgação de camisas e bonés com estampas sergipanas e nordestinas. Layres destacou que espaços como a Vila da Criança permitem um contato, uma conversa mais próxima com a clientela. “Nas feiras, a gente atende muito o público de fora, seja do estado ou até do país, e daqui de Sergipe. Acho de muita importância esse evento porque, além de mostrar o meu trabalho, outras empreendedoras e empreendedores também conseguem diversificar o trabalho. E, realmente, tem muitos turistas. Desde o lançamento da Vila, já atendi turistas do Rio de Janeiro, de Salvador, de São Paulo, entre outros. Sempre que o governo faz essa ação, a exemplo da Vila do Natal, da Vila do Forró, da Vila da Criança, movimenta muito o turismo e as vendas, enfatizou ela.

Para a empreendedora da marca autoral Lucc Acessórios, Luciana de Souza, que produz acessórios em alumínio há mais de três anos, a presença em eventos promovidos pelo governo, como a Vila da Criança, é muito importante para a divulgação do seu trabalho. “A Lucc é uma marca pioneira no estado, ligada à sustentabilidade, porque o metal alumínio é um metal sustentável, então, sempre me faço presente nas exposições do governo, e sou muito grata pelas oportunidades de divulgar meu trabalho. Essa divulgação é muito importante porque o alumínio é um metal novo para a moda, então, sigo pioneira nesse segmento aqui no estado, e é muito importante estar presente nos eventos para divulgar a marca, que tem preços acessíveis, são peças leves, feitas à mão, uma marca sergipana”, ressaltou.

Para Felipe Lima, que é de Aracaju, mas não conhecia as marcas de moda autoral sergipanas, o espaço dedicado a essas marcas é muito interessante. “Acho muito interessante porque existem muitas pessoas, assim como eu, que gostam muito desse tipo de acessório e que não conhecem. Toda vez que eu venho, sempre tenho que parar para dar uma olhada nas novidades. Um espaço divulgando a cultura, o trabalho que é feito aqui em Sergipe é maravilhoso”, destacou.

A turista de São Bernardo do Campo/SP, Eliane Couto, elogiou o espaço e a presença de empreendedores locais. “Achei essa iniciativa maravilhosa, até porque é bom ter um espaço perto da área de turismo, para poder conhecer o que o sergipano faz. E, pelo visto, são muito criativos porque têm muitas peças lindas. Estão de parabéns”, frisou.

Para Gleisy Santos, o espaço dedicado ao empreendedorismo sergipano é o diferencial da Vila da Criança. “Acho maravilhoso. É uma forma deles mostrarem a cultura da gente, é uma fonte de renda, também, para eles, uma forma deles divulgarem esses produtos, que são feitos a mão, é uma iniciativa incrível, que realmente estava precisando ter no nosso estado, para mostrar mais a cultura de Sergipe”, enfatizou.

A Vila da Criança segue até o dia 26 de outubro, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, em Aracaju. O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com o apoio da Netiz e Iguá, e patrocínio do Banese.

Foto: Ascom Seteem