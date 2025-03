MONTAGEM DA ESTRUTURA DA VILA DA PÁSCOA ESTÁ EM RETA FINAL; ; TURISTAS E COMERCIANTES ESPERAM MAIS UMA EDIÇÃO

A montagem das instalações da Vila da Páscoa está em estágio avançado e turistas, moradores e comerciantes já estão na expectativa para a abertura da segunda edição do evento, que será inaugurado na próxima sexta-feira, 4. A Vila da Páscoa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), e este ano conta com o teatro como novidade, com duas apresentações diárias, sempre às 18h30 e 20h.

Pela segunda vez, a estrutura da vila será montada na região dos lagos, na Orla da Atalaia, e permanecerá de 4 e 27 de abril de 2025, sempre das 17h às 22h. A escolha do local foi celebrada pelos comerciantes da área, que classificaram o evento como uma espécie de alta temporada para os seus negócios, devido à grande movimentação de turistas e alta nas vendas. Davi Almeida tem um comércio de tapioca e espera repetir o sucesso do ano passado. “Abril era um mês morto e a Vila da Páscoa trouxe vida”, celebrou o autônomo, que passeava durante a montagem da estrutura. “Estou acompanhando o passo a passo”, completou o comerciante, revelando ter altas expectativas para as vendas. “Aqui enche de turista. Este ano será igual 2024. Ano passado já foi um bom termômetro. Foi muito bom mesmo, fomentou o turismo no nosso estado”, disse o comerciante.

De mudança definitiva de Salvador para Aracaju há um mês, o casal de aposentados Ana Lúcia Dourado e Carlos Henrique Barbosa já está por dentro da programação da Vila da Páscoa. Eles disseram que no ano passado não conseguiram acompanhar o evento porque estavam em viagem internacional, mas este ano não perderão a oportunidade. “Há 18 anos passamos férias e descansamos em Aracaju. Sempre foi nossa cidade favorita. Há um mês resolvemos mudar definitivamente para cá”, informou a mulher, que tem dois filhos e sempre fala da segurança de Sergipe para a família. “Jamais que em Salvador ficaríamos sentados assim, à vontade, com o celular na mão numa via pública. Aqui brincamos o Carnaval tranquilamente. Até meu sonho de ver Bel Marques de perto eu realizei, de tão seguro que é Sergipe. A decisão de mudar definitivamente não foi difícil. Óbvio que virei à Vila da Páscoa. Inclusive, já olhei toda a programação, e estamos morando uma rua atrás do local do evento, o que facilita, e muito!”, completou.

Aprovação

O engenheiro agrônomo aposentado Luiz Mário Santos da Silva concorda com o casal de soteropolitanos e pretende prestigiar a Vila da Páscoa este ano. “Já vi os comentários de que vai começar a montar a Vila da Páscoa. Vim na edição passada e retornarei a esta, com certeza! Eu vim com a minha família. Foi tranquilo demais”, classificou o aposentado, reconhecendo que o investimento traz retorno para o estado, como o aumento do número de turistas e vendas no comércio. “Eu acho que esse aumento do número de turistas tem crescido constantemente nos últimos anos. Isso é uma ótima notícia”, reiterou.

A comerciante Lânia Lima Santos também se disse grata pela escolha do local da Vila da Páscoa. “Tem a Praça das Bolas, que nós chamamos, que é a Praça de Eventos onde acontecem as demais vilas. O governador trazer a Vila da Páscoa para a região dos lagos só nos beneficia enquanto comerciantes. Nossa expectativa é muito boa para este ano também, já que ano passado foi excelente”, reconheceu a autônoma, que já se prepara para receber a demanda. “Para ser bem sincera, a Vila da Páscoa é o que salva o comerciante em abril. Eu cancelei minhas férias, que costumava tirar agora, porque sei que vai dar bom na Vila da Páscoa”, concluiu a pequena empresária, que disse ter registrado aumento de 70% nas vendas na mesma época do ano passado, graças à programação da Páscoa. “Espero que se repita este ano!”.

Foto: Erick O’Hara