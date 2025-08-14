Mosaic vende mina de potássio em Rosário do Catete, por US$ 27 milhões

A The Mosaic Company (NYSE: MOS) anunciou a venda da Mosaic Potássio Mineração Ltda (MPM) — operadora do complexo mineroquímico de Taquari-Vassouras, localizado no município sergipano de em Rosário do Catete — para a VL Mineração Ltda. A transação, avaliada em aproximadamente R$ 145 milhões (US$ 27 milhões), ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do cumprimento de outras condições contratuais. A expectativa é que o negócio seja concluído até o final de 2025.

Pelo acordo, a VL Mineração pagará à Mosaic US$ 12 milhões no fechamento do negócio, US$ 10 milhões um ano depois e outros US$ 5 milhões ao longo de seis anos. Além disso, assumirá cerca de US$ 22 milhões em obrigações de descomissionamento de ativos. A partir do terceiro trimestre, a Mosaic registrará o ativo como “mantido para venda”, prevendo uma perda contábil entre US$ 50 e 70 milhões.

A Taqueari-Vassouras

O ativo da Taquari-Vassouras, única mina de potássio em produção no País, foi implantado por uma subsidiária da Petrobras, a então Petromisa, no início dos anos 1980, para explorar reservas subterrâneas de silvinita (minério de potássio) no litoral de Sergipe. Posteriormente o complexo foi transferido para a Vale, que por sua vez o vendeu à Mosaic, juntamente com todos os seus ativos de fertilizantes. A mina de Taquari-Vassouras está em processo de exaustão, com o volume de produção sendo reduzido a cada ano. Em 2024, o complexo produziu 398 mil toneladas de cloreto de potássio.

A Mosaic informou que as operações na mina de Taquari-Vassouras demandariam mais de US$ 25 milhões em investimentos de capital para garantir sua continuidade. Segundo a empresa, a realocação desses recursos permitirá focar em áreas com maior potencial de retorno. Já a VL Mineração se comprometeu a realizar os investimentos necessários para ampliar as operações da mina e impulsionar a economia local.

“Este acordo nos permite contribuir para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, preservando e ampliando a oferta doméstica de potássio no mercado de fertilizantes, pois estamos confiantes de que a mina será lucrativa e eficiente sob nosso controle e modelo operacional”, afirmou Daniel Moreira, CEO da VL Holding.

Fonte: Site Brasil Mineral (Foto: Divulgação)