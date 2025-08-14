Moura Dubeux acelera lançamentos e reporta lucro líquido recorde

Nas vendas e adesões líquidas, a empresa alcançou R$ 1,2 bilhão, com crescimento de 142,5% na comparação interanual

Conforme resultados do segundo trimestre de 2025, protocolado na quarta-feira, 13 de agosto, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Moura Dubeux, incorporadora que atua há mais de 40 anos no Nordeste, realizou lançamentos no primeiro semestre deste ano com Valor Geral de Venda (VGV) líquido de R$ 2,3 bilhões. O montante significa aumento de 130,2% em relação aos R$ 984 milhões registrados em igual período do ano passado.

As Vendas e Adesões Líquidas, na mesma base de comparação, tiveram incremento de 101,9%, subindo de R$ 864 milhões para R$ 1,7 bilhão. O lucro líquido total acumulado no primeiro semestre foi de R$ 191 milhões, com avanço de 62,9% ante os R$ 117 milhões do ano anterior.

Os números dos primeiros seis meses de 2025 foram consolidados pelos resultados observados no segundo trimestre. “Tivemos lucro líquido recorde de R$ 120 milhões e lançamos seis empreendimentos, que somam R$ 1,9 bilhão em VGV Líquido. Esse volume representa um crescimento expressivo de 192,4% em relação ao segundo trimestre de 2024, e um avanço ainda mais relevante, de 363,6%, sobre os três meses imediatamente anteriores”, salienta Diego Villar, CEO da Moura Dubeux.

Dentre os lançamentos do segundo trimestre, dois projetos marcaram a trajetória da empresa: Lucena Plaza, que inaugura o desenvolvimento imobiliário do Novo Cais em Recife/PE, o maior projeto imobiliário em andamento no Nordeste, que une arquitetura, urbanismo e legado para a cidade; e o Mansão Seara, empreendimento icônico na orla de Fortaleza/CE, concebido em parceria com o Studio Arthur Casas, que redefine o conceito de alto padrão da capital cearense. Ambos tiveram um início de vendas acima das expectativas.

Outros quatro lançamentos ampliaram a atuação equilibrada da empresa entre os formatos de Condomínio e Incorporação, reforçando sua proposta de diversificação. Esse equilíbrio é um dos pilares da resiliência da Moura Dubeux, pois reduz riscos, amplia mercados e permite capturar valor em diferentes ciclos. No trimestre, a empresa tinha 61 empreendimentos em andamento, sendo 39 no modelo de Condomínio e 22 no de Incorporação. Essas obras totalizam mais de 13 mil unidades e R$ 8,9 bilhões em VGV Bruto no lançamento.

Nas Vendas e Adesões Líquidas, a empresa alcançou R$ 1,2 bilhão no 2T25, com um crescimento de 142,5% sobre o segundo trimestre de 2024, quando se registraram R$ 492 milhões. Houve avanço de 116,5% sobre os três meses imediatamente anteriores.

É interessante notar que as Vendas sobre Ofertas (VSO) Líquidas dos últimos 12 meses foram de 55,6%, em linha com o primeiro trimestre de 2025 e bem superiores ao nível de 46,5% registrado no segundo trimestre de 2024. No recorte específico de lançamentos, a velocidade de vendas acumulada em 12 meses chegou a 57,4%, refletindo uma demanda aquecida e a alta aderência dos nossos produtos ao perfil do comprador.

“Encerramos o segundo trimestre com um estoque saudável de R$ 2,8 bilhões em valor de mercado, ante R$ 2,1 bilhões no imediatamente anterior, mas com uma composição ainda mais qualificada: apenas 5,4% em unidades prontas, contra 6,2% no trimestre anterior e um patamar similar ao de um ano atrás”, frisa Villar, explicando: “Esse percentual baixo de unidades concluídas demonstra a liquidez dos nossos lançamentos e a força comercial da marca Moura Dubeux. Mais de 90% desses estoques serão entregues entre os anos de 2025 e 2029, garantindo previsibilidade de receita e estabilidade na execução”.

O landbank também avançou. A Companhia encerrou o segundo trimestre com 53 terrenos, somando R$ 9,5 bilhões em VGV Bruto potencial. Cabe destacar que aproximadamente 70% desse banco de terrenos foram adquiridos via permuta, preservando o caixa e mantendo flexibilidade para investir de maneira seletiva. “Essa estratégia, que já se provou acertada ao longo dos últimos anos, garante capacidade de crescimento sem comprometer nossa estrutura financeira”, ressalta o CEO.

