Moura Dubeux e Direcional avaliam parcerias em projetos estratégicos no NE

A Moura Dubeux, com forte atuação no Nordeste, e a Direcional Engenharia, um dos líderes do setor de construção civil no Brasil, acordaram avaliar potenciais investimentos conjuntos em projetos residenciais voltados ao segmento de média renda, com as subsidiárias Mood e Riva, e baixa renda, com a subsidiária Ún1ca e Direcional, nas principais capitais da região Nordeste, inclusive no âmbito da Faixa 3 do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Essa aproximação faz parte da estratégia de diversificação com eficiência e escala, unindo o conhecimento da Moura Dubeux sobre o mercado nordestino à reconhecida experiência da Direcional Engenharia em habitação voltada ao público de baixa e média renda. A intenção inicial das partes é manter a flexibilidade para que cada potencial parceria seja analisada individualmente, definindo caso a caso os termos e condições de cada projeto.

A avaliação conjunta busca identificar empreendimentos que, se viabilizados, podem gerar sinergias relevantes, combinando expertises distintas para atender à crescente demanda por moradias acessíveis. Entre as possibilidades em estudo neste momento estão projetos em cidades como Salvador, Recife, Fortaleza e Natal.

Se concretizadas, as parcerias poderão representar um movimento estratégico dessas companhias no setor da construção civil e incorporação, reunindo a expertise nacional da Direcional em habitação popular e a forte presença regional da Moura Dubeux, que atua em sete estados do Nordeste.

No contexto dessas parcerias, as companhias vislumbram o desenvolvimento de projetos que unam soluções acessíveis e sustentáveis, alinhadas às políticas de incentivo habitacional vigentes no país, com expectativa de que os primeiros empreendimentos dessa nova frente sejam anunciados no segundo semestre de 2025.

As partes avaliarão, em cada projeto, a necessidade de aprovação do CADE.

Sobre a Moura Dubeux

Com mais de quatro décadas de atuação no mercado imobiliário, A Moura Dubeux é uma incorporadora com forte atuação no segmento de edifícios de médio e alto padrão no Nordeste. Listada no Novo Mercado da B3 sob o código MDNE3, a Companhia também desenvolve empreendimentos hoteleiros, flats e resorts voltados ao público de alto padrão. Fundada em Pernambuco, também está presente em mais seis estados da região: Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Paraíba, Alagoas e Sergipe.

Sobre a Direcional Engenharia

A Direcional Engenharia é uma das maiores construtoras do Brasil, com foco no desenvolvimento de empreendimentos populares, de médio padrão e com atuação em diversas regiões do território nacional. Ao longo de seus 44 anos de fundação, superou a marca de 220 mil unidades entregues e/ou incorporadas. Protagonista do setor no país, faz uso intensivo de tecnologia digital em seus diversos processos e foi uma das pioneiras ao introduzir a possibilidade de compra de imóveis residenciais de forma 100% online. Na engenharia, utiliza métodos construtivos que garantem escala, produtividade e ganhos ambientais com redução significativa no volume de resíduos em obras se comparado ao método tradicional de alvenaria estrutural. A companhia está listada na Bolsa de Valores B3 e possui a mais qualificada classificação de risco S&P Global para o Brasil, rating brAAA desde 2021, reafirmado em abril de 2025.

Sobre a Riva

A Riva é uma incorporadora com atuação no segmento médio padrão nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará e no Distrito Federal. Cria empreendimentos completos em endereços relevantes nas regiões metropolitanas onde atua. Integra o Grupo Direcional, junto com a fintech de soluções imobiliárias Direto e a construtora Direcional Engenharia, fundada há 44 anos é considerada uma das maiores do país, referência no segmento da construção civil na bolsa de valores.

Ricardo Viveiros ﹠ Associados — Oficina de Comunicação

Lotti+Caldas Comunicação