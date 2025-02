Movimentação do PIX em Sergipe: R$ 8,13 bilhões transacionados em janeiro

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac divulga um estudo inédito sobre a movimentação do PIX em Sergipe, que passará a ter periodicidade mensal. Em janeiro de 2025, o volume total transacionado no estado atingiu R$ 8,13 bilhões, evidenciando a forte adesão desse meio de pagamento e seu impacto na economia local. O levantamento mostra como o PIX tem se consolidado como a principal ferramenta financeira da população, promovendo transações rápidas, seguras e sem custos para os usuários.

Entre os municípios sergipanos, Aracaju liderou a movimentação financeira, com R$ 3,4 bilhões transacionados, seguido por Nossa Senhora do Socorro (R$ 574,6 milhões), Itabaiana (R$ 427,2 milhões), Lagarto (R$ 346,7 milhões) e Estância (R$ 222,3 milhões). Essas cidades concentram grande parte da atividade comercial e empresarial do estado, o que reflete diretamente no volume de transações realizadas via PIX. Por outro lado, os municípios com menor movimentação foram Pedra Mole (R$ 6,8 milhões), Amparo de São Francisco (R$ 7,6 milhões), General Maynard (R$ 8 milhões), São Francisco (R$ 8,5 milhões) e Divina Pastora (R$ 8,7 milhões). Apesar dos valores menores, esses números indicam que mesmo cidades de pequeno porte estão aderindo cada vez mais ao sistema de pagamentos instantâneos, ampliando o alcance da digitalização financeira no estado. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, destaca a importância do PIX como um dos principais impulsionadores da economia estadual.

“O PIX revolucionou a forma como consumidores e empresas realizam transações, tornando-se o meio de pagamento mais utilizado no Brasil. Em Sergipe, não é diferente. O volume expressivo movimentado no estado mostra como o comércio e os serviços estão cada vez mais adaptados a essa nova realidade. Com transações instantâneas e sem custos para pessoas físicas, o PIX facilita a vida dos consumidores e amplia a competitividade das empresas, principalmente dos pequenos negócios”, explica Andrade.

Além da praticidade e segurança, o PIX tem sido um aliado no monitoramento do desempenho econômico do estado. Márcio Rocha, chefe de comunicação e inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, ressalta que a análise recorrente das transações ajuda a compreender melhor os hábitos financeiros da população e as tendências de mercado.

“Este estudo mensal permitirá uma visão mais detalhada da movimentação financeira em Sergipe, possibilitando entender quais municípios apresentam maior dinamismo e como o comércio local tem se beneficiado dessa ferramenta. Ao acompanharmos a evolução do PIX, teremos uma base de dados importante para avaliar o comportamento do consumidor e os impactos da digitalização no setor produtivo”, destaca Rocha.

O levantamento mensal do PIX em Sergipe permitirá um acompanhamento detalhado do comportamento financeiro da população e do setor produtivo, fornecendo insights sobre sazonalidade, variações econômicas e impactos no varejo e nos serviços. Os próximos meses trarão uma visão mais aprofundada sobre o papel do PIX na economia sergipana e como ele influencia o dinamismo dos negócios locais. Com o avanço da digitalização e a popularização dos pagamentos instantâneos, a tendência é que o PIX continue crescendo e consolidando sua posição como a principal forma de pagamento utilizada pelos sergipanos.

Texto e foto ascom Fecomércio