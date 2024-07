MPF abre processo seletivo para estagiários nível superior e técnico

Data prevista para aplicação das provas é 1º de setembro

O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) lançou nesta quarta, 17, o edital do 2º processo seletivo de estagiários de 2024, que vai selecionar estudantes de nível superior e médio. Alunos dos cursos de Administração, Direito, Jornalismo e Secretariado e de curso Técnico em Informática interessados em estagiar no MPF/SE poderão se inscrever no processo seletivo a partir de segunda, 22/08, no site da instituição. A seleção será nacional e unificada. As provas serão objetivas e aplicadas no formato on-line, com data prevista para o dia 1º de setembro. O horário exato será definido e divulgado posteriormente na Seção de Estágio do site do MPF em Sergipe.

Inscrição – A inscrição deve ser feita pelo site da unidade do MPF em Sergipe. O processo abrange duas etapas: a pré-inscrição e a confirmação da inscrição, ambas realizadas on-line no período das 9h do dia 22/07/2024 às 23h40 do dia 18/08/2024. Durante a fase de confirmação, o candidato deve enviar, via e-mail, a documentação listada no edital para validar sua inscrição.

Para participar do certame, é necessário estar matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas com o MPF em Sergipe (veja a lista completa no edital). Estudantes que estejam cursando o último semestre da graduação ou do curso de nível médio não poderão ser admitidos no estágio.

Provas – Os estudantes que tiverem suas inscrições confirmadas receberão, até 72 horas antes da data de aplicação das provas, um link para acessar a plataforma Moodle, onde as provas serão realizadas. Todos os requisitos para realização das provas estão disponíveis no edital da seleção.

Há 10% de vagas reservadas para minorias étnico-raciais, pessoas transgênero e pessoas com deficiência, seguindo os sistemas de cotas estabelecidos para promover a diversidade e a inclusão no MPF.

Bolsa e benefícios – A jornada semanal será de 20 horas e o valor da bolsa é de R$ 1.027,82 para estudantes de graduação e de R$ 621,32 para estudantes de nível médio. Os selecionados também receberão um auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial e um seguro contra acidentes pessoais. O programa permite a possibilidade de realização das atividades no formato híbrido, combinando trabalho presencial e remoto.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de publicação do resultado.

O edital e todas as informações do processo seletivo estão na página do concurso.

MPF/SE – Imagem: Sinacom