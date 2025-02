Mulheres empreendedoras aceleram negócios com formação promovida pela Rede Sergipana

No universo do empreendedorismo, acelerar não é apenas ganhar velocidade. É encontrar o caminho certo, alinhar rota, corrigir falhas e, principalmente, transformar sonhos em realizações. Foi exatamente isso que aconteceu nos dias 11 e 13 de fevereiro, quando as participantes da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras mergulharam em um módulo transformador, com o tema “Aceleração: do jogo para a vida real”, conduzido pelo especialista Adelino Mont’alverne.

As mulheres ouviram, refletiram, compartilharam. E, acima de tudo, se reconheceram. Reconheceram que seus negócios não são só produtos ou serviços, mas extensões de suas histórias e valores. Paloma Naziazeno, uma das participantes, sentiu o impacto desse aprendizado. “Eu super gostei do tema. Adelino transforma a teoria em exemplos vivos, contemporâneos. A gente viveu essa aula”, compartilha a empreendedora que tem uma marca com o seu nome.

A opinião de Paloma é o retrato de quem percebe que empreender vai muito além de vender: é conectar-se com o mercado, com a sociedade e consigo mesma. E essa conexão, para muitas delas, começou lá atrás, no primeiro módulo da Rede, quando ouviram que empreender é resolver problemas, gerar impacto, criar mudanças. Foi assim que Katia Sirlene Lima, da marca Bulgaria, entendeu seu papel. “Difícil dizer qual dos módulos foi mais maravilhoso. Eu nem sabia o que era um pitch, e tô aqui já fazendo o da Bulgaria para apresentar . O módulo nos levou para além da teoria, trouxe o mercado para dentro da aula. Hoje, eu me sinto pronta para tirar meus planos do papel e colocá-los em movimento”, disse.

Mas a Rede não se resume às aulas. O projeto abraça sonhos e os transforma em realidade. Entre uma estratégia e outra, ele também oferece ferramentas práticas, como o material gráfico que muitas participantes receberam para impulsionar seus negócios. Esse detalhe, que para alguns pode parecer simples, para mulheres como Paloma, é decisivo. “O material gráfico é de grande valia. Muitas de nós não podemos arcar com isso, e ter essa oportunidade é muito importante. É o tangível, né? É o que o outro vê do nosso trabalho. Isso tem um retorno forte na nossa segurança. A gente deixa de ser sonho e vive realidade”, avaliou.

A coordenadora da Rede, Isabele Ribeiro, enxerga o impacto do projeto com orgulho e emoção. Para ela, a aceleração que acontece não é só de negócios, mas de vidas. “Esse módulo representa um ponto de virada. Não é só sobre acelerar negócios, é sobre acelerar sonhos. Aqui, as mulheres percebem que têm potencial, ferramentas e conhecimento para transformar seus projetos em empresas reais, com estratégia e emoção. É uma aula de mercado, mas também de autoconfiança. O nosso compromisso é oferecer mais do que conteúdo técnico: é oferecer suporte completo, desde o conhecimento até as ferramentas práticas, como o material gráfico, que ajuda essas mulheres a se enxergarem como empresárias e a serem vistas assim pelo mercado”, destacou Isabele.

Realizada pelo Grupo Gambiarra e pelo Instituto SER, com financiamento do Ministério da Cultura, viabilizado por emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, a Rede prova, com cada depoimento e cada conquista, que empreender é sobre crescer, mas, principalmente, sobre florescer.

Obará Comunicação Integrada