Municípios recebem mais de R$48 milhões em melhorias na rede elétrica. Obras foram realizadas no primeiro semestre

Com o objetivo de melhorar ainda mais o fornecimento de energia nos municípios de atuação, a Energisa em Sergipe realizou a entrega de obras em 63 municípios neste primeiro semestre. Foram mais de R$48 milhões investidos em obras de aumento de carga, segurança e melhorias na rede elétrica.

No pacote de obras, os municípios que receberam o maior montante de investimentos foram Aracaju, Barra dos Coqueiros, Canindé de São Francisco, Itabaiana, Lagarto, Poço Redondo e Nossa Senhora do Socorro. O principal impacto dessas obras para a população é a melhoria na qualidade do fornecimento de energia com o aumento da capacidade da rede para atender os atuais e novos clientes, além da adequação do nível de tensão para evitar oscilações de energia.

“Foi realizado um grande volume de obras buscando reforçar ainda mais a qualidade no fornecimento de energia. Também realizamos mais de 70 obras de segurança buscando prevenir acidentes com a rede elétrica. No segundo semestre, temos mais obras para serem realizadas com o objetivo de melhorar e ampliar o fornecimento de energia”, afirma o coordenador de Construção e Manutenção da Energisa em Sergipe, Antônio Cleverton.

Manutenções

Além das obras, a Energisa realiza um trabalho preventivo de manutenções programadas na rede elétrica das áreas urbanas e rurais. Desde janeiro, foram realizados mais de 72 mil reparos nos 63 municípios onde atua. Os principais reparos foram: substituição de postes, troca de componentes como cabos e conexões e podas de árvores com risco para as redes de baixa, média e alta tensão. Também foi realizada a lavagem de 4 mil estruturas na área de maresia, com o objetivo de atuar preventivamente na limpeza das impurezas oriundas da alta salinidade da região.

