Mutirão de crédito e renegociação de dívidas começa nesta quarta

Ação acontece dentro da Semana do MEI promovida pelo Sebrae

Dentro da programação da Semana do MEI, o Sebrae promove nos dias 24 e 25 de maio mais um mutirão de crédito e renegociação de dívidas empresariais. A ação busca auxiliar empreendedores que precisam renegociar seus débitos com instituições financeiras e facilitar o acesso dos desse público às linhas de crédito para investir em seus negócios.

O atendimento acontece sempre das 8 às 13h e é voltada exclusivamente às pessoas jurídicas (microempreendedores individuais, donos de microempresas e de empresas de pequeno porte), ou seja, pequenos negócios com CNPJ. Durante o mutirão, os empreendedores terão a oportunidade de conversar, em um só espaço, com representantes de cinco instituições financeiras (Banese, Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Sicoob) e conhecer as linhas de crédito mais adequadas às suas necessidades.

Os empresários também poderão renegociar dívidas de capital de giro, cheque especial, cartão de crédito, recebíveis e financiamento de ativos fixos com condições especiais, como ampliação do prazo para pagamento, rebate de juros de dívidas vencidas há mais de 60 dias e carência para o pagamento das primeiras parcelas.

Para ser atendido, basta o empreendedor comparecer à sede do Sebrae, localizada na Avenida Tancredo Neves, 5.500, Bairro América, indicar o banco com quem deseja conversar e aguardar o atendimento.

Capacitações

Além do mutirão, o Sebrae promoverá até sexta-feira atendimentos, orientações técnicas e consultorias, além de palestras, rodas de conversa sobre temas relacionados ao universo empresarial

Na quarta, dia 24, a partir das 15h, será realizada uma palestra sobre os benefícios da formalização como MEI. Às 18h30, o bate papo será ‘Saúde mental e Direito Previdenciário’, com a presença do analista do INSS Márcio Lima e da psicóloga Luciana Castro. Na quinta, no mesmo horário,

Na quinta, 25, a partir das 9h, acontece a palestra sobre o MEI. Já às 18h30, o encontro abordará os controles financeiros para pessoa física e pessoa jurídica, com as presenças de Rodrigo Dias Rosa, consultor do Sebrae, e da analista técnica Manuella de Oliveira. As inscrições para essas atividades podem ser feitas pelo site se.lojavirtualsebrae.com.br.

Um outro foco da Semana é oferecer apoio para os MEI entregarem a Declaração Anual de Faturamento (DASN-SIMEI) à Receita Federal. Todos aqueles formalizados até o dia 31/12/2022 precisam realizar o procedimento este ano. Em Sergipe, cerca de 100 mil pessoas necessitam prestar contas ao Fisco. Quem não realizar o procedimento no prazo, que vai até o dia 31 de maio, fica sujeito ao pagamento de multa e de ter o CNPJ suspenso.

Além da capital, a Semana do MEI promove atividades em outros 33 municípios. A relação completa das atividades está disponível no perfil do Sebrae Sergipe (@ SebraeSergipe) nas redes sociais.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante