Mutirão de negociação é prorrogado até a próxima sexta-feira, 23

Ação é realizada em parceria coma Unit e Cejusc

O mutirão de negociação da Energisa foi prorrogado até a próxima sexta-feira, 23. A ação é realizada em parceria com o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade Tiradentes e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc) do Tribunal de Justiça. Os clientes com mais de uma conta em atraso podem negociar na rua Lagarto, no Centro, das 8h30 às 16h.

O coordenador comercial da Energisa Sergipe, Francis Guimarães, destaca que a prorrogação busca oferecer mais oportunidade para o cliente negociar. “Os clientes terão mais alguns dias para regularizar a situação junto à Energisa. Entre as condições de negociação da Energisa está o parcelamento em até 36 vezes para clientes residenciais com entrada de até 5%. Aproveitem essa oportunidade de colocar as contas em dia”, afirma Francis.

Durante o mutirão, os clientes também terão acesso à assistência e assessoria jurídica proporcionada pelo NPJ. “O Mutirão serve como uma oportunidade para os clientes da empresa parceira resolverem alguma pendência, num ambiente que ofereça auxílio sobre as possibilidades de acordo, de forma que o usuário/cliente se sinta seguro e confortável”, reforça.

Canais de atendimento

Gisa www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais)

Site: energisa.com.br

Texto e foto Adriana Freitas