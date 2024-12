Mutirão nacional de negociação de dívidas bate recorde de acordos

Última sexta (29) foi o dia em que mais brasileiros negociaram dívidas na história

Brasileiros pagaram 5,7 milhões de dívidas em apenas 30 dias.

3 milhões de pessoas negociaram seus débitos em novembro.

Negociações no Feirão Limpa Nome superam em 36,4% a edição de novembro do ano passado.

Benefícios especiais do Feirão Limpa Nome, com descontos de até 99% do valor devido, foram estendidos até 20 de dezembro.

Serasa projeta mais 2 milhões de pagamentos com a liberação do 13º Salário.

O maior mutirão nacional de negociação de dívidas fechou novembro com números recordes, superando em 36% o volume de quitações registradas no mesmo período do ano passado. De 28 de outubro a 28 de novembro, 5,7 milhões de acordos foram fechados em todo o país por 3 milhões de consumidores, levando a Serasa e a Febraban a estenderem os benefícios especiais do mutirão até 20 de dezembro.

Só na última sexta-feira (29/11), 458 mil dívidas foram negociadas no Feirão Limpa Nome. O dia se tornou histórico para a economia brasileira, já que bateu todos os recordes de negociação já registrados pela Serasa em apenas 24 horas.

“A impressionante adesão dos consumidores brasileiros às ofertas especiais nos levou a relançar o evento, estendendo os mesmos benefícios por mais três semanas”, explica a gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, Aline Maciel.

A edição também foi recorde em número de empresas parceiras. Com um portfólio superior a 1.000 credores, os principais segmentos das dívidas negociadas foram securitizadoras (25%), bancos e financeiras (22,7%) e telecomunicações (21,7%).

O atendimento nas mais de 10 mil agências dos Correios em todo o Brasil também segue até o dia 20/12 como um canal presencial para negociar dívidas com até a 99% de desconto. Em novembro, foram mais de 133 mil atendimentos realizados nas agências da estatal.

“A alta procura pelo serviço do Feirão nas agências dos Correios mostra a importância do canal como mais uma porta de entrada para brasileiras e brasileiros que querem regularizar suas pendências financeiras. As pessoas podem se dirigir a uma agência próxima e aproveitar mais essa chance de fechar o ano sem dívidas”, comenta o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Feirão Serasa Limpa Nome