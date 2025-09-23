MUTIRÕES DE DOCUMENTAÇÃO LEVAM SERVIÇOS E PROGRAMAS PÚBLICOS A COMUNIDADES RURAIS SERGIPANAS

A inclusão social das agricultoras ganha força com a realização do Mutirão de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural no interior do país. Até o fim desta semana, a iniciativa reúne diferentes órgãos e instituições para oferecer serviços que vão desde a emissão de documentos civis e trabalhistas até o acesso a programas governamentais para atender as mulheres do campo de Sergipe.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está presente nessas mobilizações no estado, levando informações, cadastros e apoio direto às famílias do campo.

Durante o mutirão, técnicos da Conab estarão presentes para informar sobre os programas, políticas e ações realizadas pela Companhia no estado. O espaço será utilizado para esclarecer dúvidas e realizar cadastros, aproveitando a estrutura montada pela Superintendência do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) no estado com os órgãos parceiros. Nesta semana, as atividades se concentram no município de Pinhão, onde o encarregado do Setor de Operações de Programas Institucionais e Sociais de Abastecimento da Companhia em Sergipe, Francisco Carlos Souza Santos disponibiliza atendimento e informações sobre seus programas, realiza cadastramentos no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais e Demais Agentes (Sican) e orienta sobre o Programa de Venda em Balcão (ProVB), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), entre outras ferramentas executadas pela Companhia de apoio à produção.

Na semana passada, as ações foram desenvolvidas no município sergipano de Nossa Senhora da Glória. Além dos serviços da Companhia, os mutirões ofereceram emissão de documentos civis, inscrição no INSS, serviços bancários e orientações sobre crédito rural.

As mulheres da agricultura familiar são as principais beneficiárias dos programas executados pela Conab. A presença da estatal nos eventos visa atender as mulheres rurais in loco e fortalecer a imagem institucional da Companhia no estado. Os mutirões proporcionarão às trabalhadoras rurais acesso facilitado a documentos essenciais, contribuindo para sua cidadania e participação em programas governamentais.

Texto e foto Conab