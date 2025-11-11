NAF EM AÇÃO — Educação fiscal a serviço da comunidade em Aracaju

O Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) do Centro Universitário Estácio de Sergipe continua com atendimentos gratuitos abertos à comunidade até o final do mês de novembro. A iniciativa tem como objetivo oferecer suporte em questões fiscais e contábeis, ao mesmo tempo em que proporciona aos alunos uma vivência prática do que aprendem em sala de aula.

Os atendimentos acontecem todas as terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h, na unidade da Estácio, e também de forma virtual, mediante agendamento pelo WhatsApp (79) 3246-8123.

Entre os serviços oferecidos estão auxílio em inscrições e regularizações de CPF e CNPJ, consultas à situação fiscal, certidões negativas de débitos, isenções de IPI/IOF para pessoas com deficiência, além de orientações sobre o Microempreendedor Individual (MEI) e o Simples Nacional.

Para a professora Cleide Ane Barbosa, coordenadora do NAF, a ação “permite que os alunos aprendam na prática o que discutem em teoria, oferecendo um serviço que tem impacto direto na vida das pessoas”.

A aluna de Ciências Contábeis Poliana Ribeiro Santos, monitora do projeto, afirma que a experiência tem sido transformadora: “Além do atendimento ao público, temos levado noções de educação financeira às escolas públicas de Aracaju, o que amplia ainda mais o alcance social do projeto”.

Com o NAF, a Estácio reforça sua missão de unir conhecimento, responsabilidade social e formação cidadã, contribuindo para uma sociedade mais informada e economicamente consciente.

Da assessoria