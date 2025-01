Natal Iluminado Impulsiona o Turismo em 2024, diz Fecomércio

O Natal Iluminado, promovido pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, demonstrou ser um evento crucial para a revitalização do turismo em Sergipe. Os resultados da pesquisa de demanda do turismo e resultados econômicos do comércio e serviços no período foram apresentados ao presidente do sistema, Marcos Andrade. A pesquisa verificou, feita exclusivamente com turistas, identificou a origem dos turistas, perfil, permanência e investimentos na economia do turismo local.

O Natal Iluminado atraiu visitantes de 26 cidades de 13 estados brasileiros, evidenciando a capacidade do evento de conquistar um público diversificado. A Bahia liderou com 24% dos turistas, seguida por Minas Gerais e São Paulo, cada um representando 16% dos visitantes. Alagoas e Amazonas também contribuíram significativamente, com 10% e 8% respectivamente. Esta diversidade geográfica não apenas reforça a atratividade do evento, mas também consolida Sergipe como um polo turístico de referência no Nordeste.

A pesquisa revelou que a renda média dos visitantes foi de R$ 4.504,28. Apesar de uma parcela significativa dos turistas (66%) possuir rendimentos entre um e três salários-mínimos, o evento conseguiu atrair também um público com renda mais elevada, ampliando assim a gama de serviços e produtos consumidos durante a estadia. Este perfil diversificado de renda contribui para a dinamização de diferentes segmentos da economia local, desde o artesanato até a hotelaria de luxo.

Os turistas permaneceram em Sergipe por uma média de 5,8 dias, o que permite uma exploração mais completa das atrações locais e gera um impacto econômico positivo prolongado. A preferência por transporte variou, com 46% dos visitantes optando por chegar de avião e 40% utilizando carro próprio. A chegada por ônibus representou 14%, indicando uma boa distribuição de opções de transporte e acessibilidade.

A escolha de hospedagem revelou uma forte preferência por confortos e serviços de qualidade, com 60% dos turistas optando por hóteis. Pousadas, Airbnb e casas de amigos ou parentes também foram escolhas populares, mostrando uma diversidade de opções que atende a diferentes perfis de visitantes. Este cenário reflete uma infraestrutura turística robusta e bem preparada para atender às demandas dos turistas.

Os turistas gastaram em média R$ 5.650,00 durante sua estadia, com 56% dos visitantes relatando despesas entre R$ 4.000 e R$ 10.000. Este volume de gastos reflete um impacto econômico significativo e sugere uma excelente relação custo-benefício para os turistas. Além disso, a satisfação foi unânime: 100% dos entrevistados expressaram o desejo de retornar, destacando a eficácia das ações promovidas e a qualidade das experiências oferecidas.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, destacou como eventos fortalecem a economia local, lembrando que Aracaju teve o Natal Iluminado e a Vila do Natal Iluminado, em parceria com o Governo de Sergipe, que foram um grande chamariz para os turistas, colocando o estado no roteiro turístico nacional.

“Os resultados da pesquisa reforçam o Natal Iluminado como um evento estratégico para o turismo de Sergipe. A combinação de atrações culturais, infraestrutura de qualidade e ações bem planejadas consolidam o estado como um destino preferido para turistas de todo o Brasil. Com a continuação dessas iniciativas, Sergipe está bem-posicionado para se tornar um dos principais destinos turísticos do país, impulsionando ainda mais sua economia local e gerando oportunidades para a população. Somos o terceiro estado que mais cresceu no turismo, de acordo com os números da pesquisa de monitoramento nacional que temos em mãos, o que faz entender que estamos no rumo certo, realizando eventos e ações que retornam não somente para o turismo, mas para a economia como um todo”, disse.

De acordo com a pesquisa de movimentação das atividades econômicas, o Natal Iluminado não apenas iluminou a cidade com suas decorações deslumbrantes, mas também trouxe um dinamismo econômico significativo para o estado, com aprovação por parte de 83% dos empresários entrevistados.

Os dados econômicos apontaram que o setor de hotelaria registrou um aumento em seu movimento de +35,38%, enquanto as contratações das locadoras de veículos cresceram +26,65%. O artesanato local, com um incremento de +22,90% e o comércio de alimentos, com +25,55%, também se destacaram no aumento das vendas, junto com os lojistas, que elevaram +20,81% em sua movimentação de vendas. Até mesmo os vendedores ambulantes viram um aumento de +8,85% em suas vendas. Estes números ilustram como o Natal Iluminado serviu como um motor econômico, impulsionando diversos setores e criando um ambiente favorável para negócios. O economista, Marcio Rocha, explica.

“O dinheiro que entra na economia local, quando vem do turismo, é um dinheiro totalmente novo, que não é de nossa própria produtiva. Então, ver que temos turistas do Brasil inteiro ocupando nossa hotelaria, consumindo produtos e serviços em nosso estado, fomentando a cadeia produtiva local, é fator a ser comemorado. Porque temos plenas condições de atender bem o turista aqui em Sergipe, marcando um posicionamento sólido do estado no cenário nacional e gerando cada vez mais recursos para serem reinvestidos nas empresas, fortalecendo ainda mais a geração de emprego e renda. Todas as atividades que pesquisamos registraram aumentos consideráveis, o que mostra a força do turismo em nossa economia”, afirmou Rocha.

Texto e foto ascom Fecomércio