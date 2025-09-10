NORDESTE SE CONSOLIDA COMO NOVO POLO TECNOLÓGICO E ARACAJU FORTALECE SEU PAPEL NO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO

O Nordeste vive um momento histórico no cenário da inovação. Em menos de dez anos, a região registrou um crescimento impressionante de 3.497% no número de startups, alcançando 4.661 empresas ativas em 2025, segundo dados do Sebrae. A alta vem transformando o ambiente nordestino em um dos mais vibrantes do país no campo da tecnologia.

Aracaju faz parte desse movimento. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), tem investido em políticas públicas voltadas para atrair empresas inovadoras e estimular o surgimento de novos negócios. Apenas no primeiro semestre de 2025, foram abertas 54 novas empresas de tecnologia da informação, representando um crescimento de 38,5% em relação ao ano anterior.

Esse avanço local se conecta diretamente ao dinamismo regional. Pernambuco lidera com 690 startups, seguido de Ceará e Rio Grande do Norte. Além disso, quatro capitais nordestinas (Recife, Fortaleza, Teresina e Natal) já figuram entre as dez do Brasil com maior concentração de empresas de tecnologia.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Dilermando Júnior, destaca que a inserção de Aracaju nesse cenário fortalece a estratégia da cidade em consolidar um ecossistema inovador. “O movimento que o Nordeste vive hoje tem tudo a ver com o que estamos construindo em Aracaju. Nosso foco é atrair novas empresas de tecnologia e criar as condições para que surja aqui um ecossistema forte e conectado. Esse é o caminho que várias cidades do Brasil estão seguindo e o Nordeste já desponta nesse cenário, com capitais se destacando nacionalmente e atraindo startups cada vez maiores. Aracaju está inserida nesse processo e preparada para crescer junto.”, afirmou o secretário.

Todo o movimento de fortalecimento do ecossistema de inovação em Aracaju está alinhado ao plano de governo da prefeita Emília Corrêa, que tem como uma das prioridades estimular a inovação, atrair empresas de tecnologia e promover o desenvolvimento econômico e social da cidade. Assim, Aracaju não apenas acompanha o ritmo do Nordeste, mas se posiciona como parte ativa de um novo polo de inovação que tem atraído olhares de todo o país.

Ascom AAN