Nos Estados Unidos, Aécio Dantas destaca modernização da contabilidade

O presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Aécio Prado Dantas Júnior, participa em Orlando do Gartner IT Symposium/Xpo 2025, conferência global que reúne CIOs e líderes de tecnologia para discutir tendências, benchmarks e decisões estratégicas que moldam a transformação digital nas organizações. O encontro ocorre de 20 a 23 de outubro no Walt Disney World Swan & Dolphin Resort.

A agenda do Symposium mergulha em temas centrais para quem lidera tecnologia, Inteligência Artificial, cibersegurança, liderança executiva e transformação digital, com trilhas e sessões que ajudam a resolver desafios “mission-critical” e a planejar o próximo ciclo de investimentos e capacidades organizacionais.

Neste ano, a Gartner destaca tendências estratégicas para 2026 apresentadas durante o próprio evento, com ênfase em plataformas de IA em escala, sistemas multiagente, governança de dados e riscos, além de arquitetura de confiança para proteger identidades e cadeias de valor digitais, pontos que dialogam diretamente com o futuro da contabilidade, cada vez mais orientada por dados, automatizada e em tempo real.

Para o ecossistema contábil, as trilhas sobre dados & analytics e nuvem/infraestrutura aceleram a adoção de auditoria contínua, reconciliações automatizadas, detecção de anomalias e integrações via APIs com ERPs e plataformas fiscais; já o eixo de cibersegurança e identidade reforça requisitos de privacidade, conformidade e resiliência frente a deepfakes e fraudes; e as sessões de liderança e estratégia apoiam o redesenho do modelo operacional das firmas, com foco em valor consultivo, produtividade e qualidade da informação para empresas e órgãos públicos.

Programas e experiências do Symposium; como encontros focados para CIOs, conteúdo setorial e a feira IT Xpo para validação de soluções; favorecem o alinhamento entre tecnologia, regulação e serviços profissionais, encurtando o caminho entre pesquisa aplicada e implementação prática em escritórios e departamentos financeiros. O presidente Aécio destaca a revolução tecnológica e como as ferramentas ajudam nos processos e novas rotinas e atribuições dos profissionais da contabilidade.

“A agenda de Orlando confirma que a contabilidade vive uma fase de alta intensidade tecnológica. Ao combinar IA confiável, governança de dados e segurança por desenho, passamos de processos fragmentados para operações digitais em tempo real, com auditoria contínua, controles automatizados e análises preditivas que elevam a produtividade do profissional e a qualidade das demonstrações. Nossa prioridade é orientar a classe nessa transição da automação de rotinas ao serviço consultivo baseado em evidências, para que escritórios e empresas capturem valor com ética, conformidade e impacto econômico positivo.”

Com presença no Gartner IT Symposium/Xpo, o CFC reforça a pauta de modernização da atividade, acompanhando na fonte as decisões e tendências que guiarão investimentos em IA, proteção de dados, nuvem e talentos digitais, fundamentos para uma profissão mais analítica, segura e relevante para a competitividade das empresas brasileiras.

