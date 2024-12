NOVA METODOLOGIA DE INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA É DESTAQUE NA 1ª CONFERÊNCIA BIM SERGIPE 2024

O primeiro dia da Conferência BIM Sergipe 2024, nesta quarta-feira, 4, foi marcado pelo entusiasmo dos participantes. O evento ocorreu no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, e foi organizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) e do Instituto Territorium, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Com a presença de gestores públicos, profissionais de arquitetura e engenharia, estudantes e autônomos, o foco do encontro foi disseminar a metodologia Building Information Modeling (BIM), vista como uma revolução na eficiência e transparência da gestão de obras públicas.

Os participantes elogiaram a iniciativa e a qualidade da programação, que inclui palestras e workshops. “É de suma importância essa conferência, já que o Governo de Sergipe pretende investir na inovação, na construção. Então, ter um evento desse nível, proporcionado pelo próprio Estado, de forma gratuita, de maneira aberta ao público, é surpreendente. A programação está muito completa. Implementar essa metodologia vai ajudar na diminuição dos custos, prever problemas de compatibilidade nos projetos. Parece que a ferramenta nasceu para os órgãos públicos”, opinaram os estudantes de engenharia civil da Universidade Federal de Sergipe (UFS) Vinny Lúcio Santana e Isaac Patrocínio da Silva, ambos integrantes da Liga Acadêmica de Inovação na Construção (Lainova) da instituição de ensino superior.

Para a engenheira civil Gabrieli Ferreira Souza, a Conferência vem para abrir o leque para auxiliar e dar mais conhecimento aos profissionais. “É uma oportunidade boa para aprender sobre soluções tecnológicas que podem transformar a administração pública. A metodologia BIM evita justamente erros na execução, e você consegue, inclusive, fazer até um orçamento, mais ou menos, de quanto você gastaria ou não até no próprio. É mais assertiva”, destacou.

De acordo com o presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), Jorge Henrique, a expectativa é que os conhecimentos compartilhados no evento impulsionem a modernização da infraestrutura em Sergipe, reafirmando o compromisso do Governo do Estado com soluções inovadoras. “É uma metodologia nova de desenvolvimento de projetos que vai facilitar e otimizar a parte de projetos, de fiscalização de obras, inclusive, depois, até a própria manutenção dessas obras. Hoje a gente vive em uma sociedade que nos cobra muita transparência, então isso para um gestor público é de suma importância, é você ter todo um conhecimento”, afirmou.

O secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, explicou que essa metodologia vem sendo aplicada no setor privado há anos, mas sua implementação no setor público ainda é incipiente no Brasil. Em Sergipe, o Decreto Estadual nº 368/2023 estabeleceu a obrigatoriedade gradual do BIM em contratações públicas a partir de 2025. “Com base em modelos digitais inteligentes e plataformas integradas, o BIM promete otimizar todas as etapas de um projeto, desde o planejamento até a execução e gestão. Estamos consolidando a transformação digital nas obras públicas do Estado, alinhando-nos às melhores práticas internacionais. Isso é essencial para garantir maior previsão e controle nos projetos, beneficiando diretamente a população”, afirmou.

A Sedurbi pretende implementar avanços concretos com a adoção da metodologia BIM no estado. Desde 2023, a pasta realizou 40 licitações, sendo 30 já concluídas, e atua em projetos de grande relevância, como o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves e a segunda ponte Aracaju-Barra. A secretaria também está à frente de 88 obras em municípios sergipanos, por meio do Programa Acelera, demonstrando agilidade e compromisso com a modernização.

A 1ª Conferência BIM Sergipe 2024 se encerra na quinta-feira, 5, com um workshop voltado para ampliar a compreensão sobre o impacto do BIM na gestão pública.

ASN – Foto: Marcos Rodrigues