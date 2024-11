“Novembro está sendo o melhor mês de vendas do ano”, diz agente

No mês oficial dos descontos, a agente de viagens Carol Asencio, franqueada responsável por três lojas da BeFly Travel em Aracaju, afirmou que novembro tem sido o melhor período de vendas do ano, sobretudo devido ao alto volume de ofertas disponibilizadas pela empresa durante o “Best Friday”, como é chamado o mês promocional da marca.

“Esse é, realmente, o primeiro mês de Black Friday pós-pandemia. Nós já estávamos antecipando essa tendência de grandes ofertas e o consumidor que tem interesse em viajar durante os próximos meses sempre aguarda pelas ofertas de novembro, então com certeza esse momento tem ajudado. Em comparação ao ano passado, o número de vendas aumentou em 20%, e isso se dá, sobretudo, porque enfim conseguimos entender melhor o movimento do mercado e como as companhias aéreas estão operando nesse cenário pós-pandêmico”, disse Carol.

“Nossa dica é que os consumidores consultem previamente um agente BeFly para conversar e tirem suas dúvidas, porque além de estar atento nos grupos de ofertas e nas redes sociais, é importante ter um aconselhamento com uma pessoa experiente no ramo e que possa traçar o melhor caminho para o cliente realizar sua viagem da maneira mais satisfatória possível”, adicionou.

A BeFly ainda possui diversas ofertas ativas durante o “Best Friday”, tais como as férias de dezembro no Ipioca Beach Resort, em Maceió, com café da manhã, jantar e gratuidade para uma criança de até 12 anos por 15x de R$50,00, o natal no Transamérica Dunas de Marapé, em Jequiá da Praia, com valores a partir de 15x de R$64,00, além do o réveillon no Sauípe Resorts, com hospedagem All inclusive a partir de 15x de R$326,00 (últimas unidades).

Para mais informações sobre os pacotes de viagem, busque por @beflytravel.aracaju no Instagram e entre em contato com a central de atendimento on-line ou visite uma das lojas físicas, na 13 de Julho, Pátio Jardins ou Decós.

Texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing