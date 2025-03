NOVO ESPAÇO PARA COMERCIANTES DE PESCADOS NO TERMINAL PESQUEIRO COMEÇA A FUNCIONAR NESTA TERÇA-FEIRA

A partir desta terça-feira, 1º de abril, os comerciantes de pescados que atuam na região do Terminal Pesqueiro de Aracaju passarão a exercer suas atividades em um novo espaço estruturado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). A

mudança marca o início das atividades no novo local, preparado para oferecer melhores condições de trabalho aos vendedores e mais conforto e higiene para os consumidores.

A nova área, localizada no estacionamento em frente ao antigo ponto de venda, conta com uma grande estrutura que inclui bancas padronizadas, cobertura com tendas, paisagismo, lixeiras, banheiros e outros itens de apoio. Tudo foi planejado para garantir mais organização, segurança e dignidade na comercialização dos pescados.

Segundo o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Bertulino Menezes, a medida visa resolver de forma imediata parte dos problemas enfrentados pelos trabalhadores do setor. “Estamos entregando um espaço mais estruturado, com divisões adequadas, para garantir segurança, limpeza e dignidade tanto para os comerciantes quanto para quem compra”, destacou.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover soluções rápidas e eficientes, assegurando um ambiente apropriado para os trabalhadores e a população que consome os produtos.

