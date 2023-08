Novo PAC vai investir R＄ 136,6 bilhões em Sergipe em obras e serviços para melhorar a vida da população

Forte parceria entre Governo Federal, governo de Sergipe, municípios, setor privado e movimentos sociais é a marca do programa para acelerar o crescimento e gerar emprego e renda.

O presidente Lula lança nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ), às 10h, o Novo PAC. Em Sergipe, o programa vai investir R$ 136,6 bilhões em obras para melhorar a vida da população sergipana.

No conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para Sergipe, como a duplicação da BR-101 – Sul e Norte; o gasoduto do Projeto Sergipe Águas Profundas e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

A partir de setembro, no âmbito do Novo PAC, o Governo Federal lançará editais, que somam R$136 bilhões para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios nas seguintes áreas:

Cidades: urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais;

Saúde: UBSs, policlínicas e maternidades

Educação: creches, escolas e ônibus escolares

Cultura: CEUs da cultura e projetos de patrimônio histórico

Esporte: espaços esportivos comunitários

O Novo PAC vai investir cerca de R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo mais de R$ 1,3 trilhão até 2026 e mais de R$ 300 bilhões pós 2026.