OBRAS DA PONTE QUE LIGA NEÓPOLIS/PENEDO DEVEM SER INICIADAS NOS PRÓXIMOS DIAS, GEORGE SANTORO

O secretário-executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, informou que as obras propriamente ditas da aguardada ponte Penedo/Neópolis devem ser iniciadas nos próximos dias. Segundo ele, depende apenas da assinatura do licenciamento ambiental para que as obras sejam iniciadas.

“Todas as etapas importantes do licenciamento foram cumpridas. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) já aprovou, e agora estamos na fase final, que é a assinatura da licença. Acreditamos que isso possa ocorrer até o final deste mês de janeiro”, afirmou o secretário.

Georgeo Santoro destacou que, assim que o licenciamento for assinado, as obras terão início imediato, com o canteiro já montado, a empresa contratada e o projeto pronto. O processo de licenciamento foi descrito como o mais rápido da história, considerando a complexidade da região tombada. “As fundações começarão ainda em janeiro, com previsão de conclusão total até dezembro de 2025”, garantiu.

Características da ponte

A pista sobre a ponte terá 1,18 quilômetro de comprimento, com 21 metros de largura, sendo previstas duas faixas de rolamento com 3,75 metros cada, faixas de segurança laterais de 2,5 metros cada lado, bem como passeios de 2,3 metros para cada lado. A ponte será formada por um vão central estaiado com 600 metros de extensão, com vão livre de 300 metros, composto por dois mastros que suportarão dois planos de cabos de estaiamento. Além do comprimento da ponte, o planejamento inclui outros 7.859 metros de pista principal e 3.306 metros de alças para acessos e retornos que, ao fim, interligarão as rodovias estaduais AL-225 e SE-335 – uma extensão total de 12.246 metros.

Por Destaque Noticias – Foto: Divulgação