Operação do Procon Sergipe mira produtos mais vendidos no Dia dos Namorados; Fiscalização segue até quinta, para evitar práticas abusivas

Com a chegada do Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho, o mercado é tradicionalmente impulsionado pela busca por presentes e serviços que marcam a data. Pensando em garantir que os consumidores tenham seus direitos respeitados durante esse período, o Procon Sergipe iniciou, nesta segunda-feira, 9, uma operação especial de fiscalização em estabelecimentos comerciais da capital sergipana. A ação segue até a próxima quinta-feira, 12, e tem como foco os produtos e serviços mais procurados pelos casais.

A equipe de fiscalização está percorrendo lojas de rua, shoppings centers, galerias, floriculturas, chocolaterias e restaurantes. Os itens com maior demanda nesta época do ano, a exemplo de perfumes, cosméticos, celulares, roupas, calçados, joias, flores, chocolates e serviços de lazer e gastronomia, estão no foco da operação.

Já no primeiro dia, seis estabelecimentos comerciais foram inspecionados. Entre as irregularidades identificadas, até o momento, estão a ausência de preços nos produtos expostos, divergência de valores entre a prateleira e o caixa, além de ausências de documentação necessária para o funcionamento e de exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O diretor do Procon Sergipe, Arthur Santana, destacou a importância da ação para garantir um consumo consciente e seguro. “O Dia dos Namorados é uma data que impulsiona significativamente o comércio, e com esse aumento da procura, também crescem os riscos de práticas abusivas. Nosso papel é fiscalizar, orientar os fornecedores e proteger o consumidor, garantindo transparência, respeito aos direitos e cumprimento das normas do CDC”, afirma.

O diretor do órgão faz um alerta aos consumidores para que redobrem a atenção durante as promoções. “A recomendação é que verifiquem cuidadosamente as condições das ofertas, exijam sempre a nota fiscal e se informem sobre a política de troca praticada pelo estabelecimento”, acrescenta.

O Procon Sergipe realiza atendimentos presenciais, de segunda a sexta-feira, na sede do órgão, em Aracaju, e nos Centros de Atendimento ao Cidadão (Ceacs) do Shopping Riomar e Parque Shopping; e, também, nos Ceacs dos municípios de Lagarto, Itabaiana, Simão Dias e Estância. Além disso, os atendimentos estão disponíveis no site www.procon.se.gov.br e por meio do telefone: (79) 3225-6047. Vale destacar que os serviços ofertados ao consumidor são gratuitos.

Foto: Ascom Sejuc