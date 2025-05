Padaria adota gás natural canalizado da Sergás e celebra eficiência energética

A padaria enfrentava dificuldades com o abastecimento de gás por meio de botijões, o que comprometia o ritmo de produção e gerava incertezas na operação

Uma das padarias mais tradicionais de Aracaju, a Padaria União, localizada no bairro Luzia, deu um importante passo rumo à modernização de sua matriz energética. Há cerca de 30 dias, o estabelecimento passou a utilizar o gás natural canalizado fornecido pela Sergipe Gás S/A (Sergás), um avanço aguardado com expectativa pelos administradores da empresa. Com mais de quatro décadas de história, a Padaria União enfrentava dificuldades com o abastecimento de gás por meio de botijões, o que comprometia o ritmo de produção e gerava incertezas na operação.

O diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, ressaltou o compromisso da companhia em expandir o acesso ao gás natural canalizado em todo o estado. “A cada nova ligação, reafirmamos nosso papel de impulsionar o desenvolvimento econômico e oferecer soluções energéticas mais eficientes, seguras e sustentáveis para os sergipanos”, enfatiza.

Segundo o administrador da padaria, Carlos Augusto Paixão, a chegada do gás canalizado representa um alívio e uma melhoria significativa na rotina industrial. “Há muito tempo estávamos aguardando a Sergás trazer a sua estrutura para o bairro e, agora, chegou a vez da Padaria União. O motivo e o anseio que nos alimentava é que nesses 42 anos domiciliados aqui, sofríamos muito em relação ao abastecimento de gás. Por várias vezes ficávamos reféns de uma logística para sermos atendidos e, como indústria, todos sabem que não podemos parar”, destaca.

Com a nova conexão, a padaria garante mais eficiência, segurança e comodidade na sua produção. “Vejo, a partir de agora, nossa operação com mais tranquilidade, uma segurança no fornecimento do gás e uma facilidade. Certamente, todo o investimento vai valer muito a pena”, pontua Carlos Augusto.

Somente em 2025, a Sergas já efetivou 847 novas ligações à sua rede de distribuição. Atualmente, a empresa atende 46.431 clientes, entre indústrias, comércios, condomínios residenciais e postos de combustíveis, consolidando-se como peça estratégica para o crescimento sustentável de Sergipe.

