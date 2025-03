PANORAMA DA PECUÁRIA DE CORTE EM SERGIPE SERÁ DEBATIDO NA EXPORINGO 2025, NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA

Encontro será um espaço de aprendizado e troca de experiências, abordando temas fundamentais para a evolução da pecuária de corte no Nordeste

O panorama da pecuária de corte no estado de Sergipe será o tema central do “Pré-Encorte”, que integra a programação da ExpoRingo 2025. O evento acontecerá na próxima sexta-feira, 28 de março, reunindo produtores, especialistas e profissionais do setor, que discutirão estratégias e inovações para aprimorar a eficiência e a sustentabilidade na pecuária de corte também de outras regiões do nordeste.

Marcelo Araújo, diretor da Start Soluções no Agronegócio e um dos organizadores do evento, explica que ação antecede o Encorte, encontro importante que discute a pecuária de corte do Nordeste. “A ideia do Pré-Encorte é antecipar os debates que serão aprofundados no Encorte. Além disso, estamos realizando uma pesquisa para entender o panorama da pecuária de corte nos estados de Sergipe, Pernambuco e Alagoas, o que reforça a importância dessa discussão na ExpoRingo”, destaca Marcelo.

Tradicionalmente realizado em Alagoas, o evento chega à sua 8ª edição e, neste ano, amplia seu alcance com ações prévias em outros estados e tem se consolidado como um setor estratégico para a economia regional. No entanto, enfrenta desafios significativos, de acordo com um levantamento publicado pela Revista Mais Carne. A escassez de infraestrutura adequada, especialmente de frigoríficos, obriga produtores a enviarem o gado para abate em outras regiões, elevando custos e reduzindo a competitividade da carne nordestina.

Um dos organizadores da ExpoRingo, Flávio Holanda, acrescenta que as condições climáticas adversas, como a irregularidade das chuvas e secas periódicas, também impactam a produtividade, exigindo investimentos em tecnologias de manejo de água. “As iniciativas de construção de novos frigoríficos estão em andamento, e a diversificação da produção, incluindo suínos e aves, demonstra oportunidades de crescimento. Este tema será amplamente debatido durante o Pré-Encorte, através de palestras sobre estratégias reprodutivas para produção eficiente de bezerros, ministrada por Felipe Costa, médico veterinário e sócio-fundador da FertVet”, antecipa.

Ainda durante o evento haverá uma palestra que discutirá a importância do reprodutor adequado para a eficiência do rebanho, ministrada por Vinícius Sobral, médico veterinário da VS Assessoria Genética; seguida da palestra sobre contribuições da raça Brangus para o melhoramento genético no Nordeste, apresentada por Antonio Emanoel, inspetor técnico da raça Brangus; e diagnóstico empresarial e planejamento estratégico, com cases de fazendas em Sergipe, discutidos por Vanuzia Amorim, zootecnista e consultora da Start Agronegócio.

Com expectativa de reunir cerca de 300 produtores, técnicos e empresários, durante a ExpoRingo, o Pré-Encorte funcionará como um espaço estratégico para geração de negócios e fortalecimento da pecuária regional.

Confira a programação:

– Estratégias reprodutivas para produzir o bezerro da alta do ciclo pecuário, Felipe Costa Almeida (médico veterinário, sócio-fundador da Fervet)

– A importância do reprodutor certo para a eficiência do rebanho, Vinícius Sobral (médico veterinário, VS Assessoria Genética)

– Brangus e sua contribuição para o melhoramento genético no nordeste, Antônio Emanuel Motta (médico veterinário, inspetor técnico da raça Brangus)

Diagnóstico empresarial e planejamento estratégico – cases de fazendas em Sergipe, Vanuzia Amorim (Zootecnista, consultora da Start Agronegócio)

Sobre a ExpoRingo 2025

Uma das maiores feiras multissetoriais do agronegócio no Nordeste, a ExpoRingo 2025 será realizada de 26 a 30 de março, no Parque das Palmeiras, o maior complexo de agronegócio do país, localizado em Lagarto, Sergipe. Idealizada pelo empresário Geraldo Majella e atualmente sob a direção da empresa alagoana Start Soluções no Agronegócio, além de patrocínio do Banco do Nordeste e da Caixa Econômica Federal, o evento reunirá inovações tecnológicas, práticas sustentáveis e oportunidades de negócios para produtores, empresários e investidores de todo o país.

Além do Pré-Encorte, a programação incluirá feira de negócios, leilões, palestras, oficinas, exposições de máquinas e automóveis de última geração, experiências imersivas, julgamento de animais e o lançamento de soluções inovadoras para o homem do campo e suas atividades. Para saber mais, acesse o site exporingo.com.br ou @exporingooficial no Instagram.

Texto e foto NV Comunicação