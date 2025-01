Parcerias para fomentar o turismo de negócios são discutidas entre Setur e integrantes da Ancev

A implementação de parcerias estratégicas que impulsionem o turismo em Sergipe, a fim de que mais visitantes sejam atraídos ao estado, visando fortalecer a economia, foi debatida em reunião realizada nesta segunda-feira, 6, entre o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, e integrantes da Associação Nacional de Coworking e Escritórios Virtuais (Ancev). Na oportunidade, foram discutidas iniciativas para fomentar o turismo de negócios em Sergipe, assim como estimular investimentos ligados ao segmento de coworking – escritórios compartilhados – e de escritórios virtuais.

O secretário de Estado do Turismo destacou que a reunião foi essencial para integrar o turismo local e o coworking. “Sem dúvida, o diálogo com a Ancev reforça nosso compromisso em alinhar o turismo à modernização desses espaços de trabalho”, pontuou Marcos Franco.

Durante o encontro, o diretor de Comunicação e Marketing da Ancev, Carlos Elpídio Prado, elogiou a parceria com a Setur e enfatizou que o mercado de coworking está em franca expansão. Inclusive, segundo ele, todos ficaram satisfeitos diante do interesse e do compromisso demonstrado pelo secretário Marcos Franco. “O coworking é uma mola propulsora para qualquer empresa. Afinal, é um investimento de baixo custo, para que a companhia inicie as operações, pois, ao invés de se estruturarem, usam nosso espaço físico para a execução das atividades”, explicou.

Pioneiro na implementação de escritórios virtuais em Sergipe, Rosivaldo Nascimento ressaltou a importância da reunião regional da Ancev, que acontecerá em Sergipe pela segunda vez após 14 anos, evento que acontecerá nos dias 5 e 6 de junho deste ano. “Também estamos com expectativas promissoras para o evento nacional em São Paulo, o Ancev Experience 2025, a ser realizado nos dias 20 e 21 de março. Nele, Sergipe será apresentado como destino turístico. Estamos muito animados”, frisou Rosivaldo.

A reunião também teve a presença dos representantes de escritórios virtuais Murilo Gomes e Roberto Messias. Participaram ainda da reunião a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, e o diretor de Captação de Eventos da pasta, Hugo Julião.

Sobre a Ancev

Criada há, aproximadamente, 30 anos, a Associação Nacional de Coworking e Escritórios Virtuais reúne escritórios virtuais, cujo segmento tem por objetivo oferecer às empresas e profissionais liberais uma solução completa e integrada para aumentar a capacidade produtiva, a agilidade e a lucratividade dos negócios. Em Sergipe, existem, atualmente, cerca de 50 escritórios virtuais.

Foto: Max Carlos